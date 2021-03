OFFIZIELLE KORREKTUR: Düsseldorf will ab Freitag wieder mit Astrazeneca impfen

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

(Der vorletzte Satz aus dem Kreis Viersen zur Wiederaufnahme des Impfens am Freitag wurde ersatzlos gestrichen.



Der Kreis hat seine Pressemitteilung zurückgezogen. Er verweist stattdessen darauf, mit einer Entscheidung auf eine Freigabe des Landes warten zu wollen)