OFFIZIELLE KORREKTUR/AKTIE IM FOKUS: Shop Apotheke schwach - SDax-Abstieg droht

Weitere Suchergebnisse zu "Shop Apotheke Europe":

(Hinweis auf Bechtle entfernt.



Das Unternehmen ist aktualisierten Angaben zufolge nicht abstiegsgefährdet.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Shop Apotheke haben am Freitag um 1,3 Prozent auf 148,50 Euro nachgegeben. Wie Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel ermittelt hat, dürfte die Online-Apotheke in den Nebenwerte-Index SDax absteigen. Die Deutsche Börse wird am kommenden Freitagabend (3. September) die anstehenden Veränderungen in der Dax -Familie bekannt geben. Erstmals in neuer Zusammensetzung gehandelt werden die Indizes vom 20. September an./ck/mis/jha/