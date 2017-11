OEEGOO meldet die Einführung seiner neuesten Erfindung: LED Dimmbar

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Jimmy Bezos, Gründer und ChiefExecutive Officer von OEEGOO, freut sich sehr, die vorweihnachtlicheMarkteinführung eines innovativen Beleuchtungsproduktes für denprivaten und industriellen Einsatz mit der Bezeichnung "LED Dimmbar"anzukündigen."Wir freuen uns, dass unsere innovative Leuchte "LED Dimmbar" nachmehreren Monaten harter Arbeit im Design- und Herstellungsprozessjetzt veröffentlicht wird und für unsere Kunden zur Verfügung steht.Wir entwerfen und fertigen unsere Produkte unter Einhaltung derhöchsten Standards und dem Einsatz erstklassiger Materialien",erklärte Jimmy Bezos. "Unser Ingenieursteam hat jede einzelneKomponente sorgfältig ausgewählt und ausgestaltet, umsicherzustellen, dass die Produkte einfach und fest zusammengefügtund montiert werden können. Unsere Produkte verdanken ihraußergewöhnliches Aussehen unseren Designern, die viel Mühe daraufverwenden, ihre Ausführung sowohl funktionell als auch ästhetisch zuhalten."Das Expertenteam von OEEGOO konzentriert sich auf eineerstklassige Kunden-/Benutzererfahrung, was zur Erfüllung undZufriedenheit sowie zu positiven Rückmeldungen und Weiterempfehlungenführt. "LED Dimmbar" ist von bekannten internationalen Stellen wieCE, ROHS und BSCI zertifiziert. Die Leuchte ist mit der neuestendimmbaren 3-Farbwechsel-Technologie, 4,2 cm ultra-dünner Optik undder LED-Bauform 720 SMD2835 ausgestattet, die eine gleichmäßigeBeleuchtung unterstützt, um Kunden über 40000 Stunden Lebensdauer anInnen- und Außenbeleuchtung zu bieten. Mittlerweile verfügt dieLeuchte über LED Tri-Proof-Light, das eine hohe Lichtausbeute von biszu 130LM/W bietet, Schutzart IP66 wasserfest, kein Stroboskop und30-Sekunden-Installation durch Aufwinden oder Deckenansaugung. DasProdukt wurde speziell unter Berücksichtigung aufkommender Trends inder globalen Beleuchtungsindustrie sowie spezifischerKundenbedürfnisse entworfen und hergestellt."Unsere hochwertigen Materialien und Komponenten stammen von denbesten Lieferanten von überall auf der Welt und werdenQualitätssicherungstests unterzogen, um zu gewährleisten, dass sievon optimaler Qualität, wasserfest und langlebig sind", erklärteJimmy Bezos. "Unser nachhaltiges Wachstum und unser Erfolg beruhenauf einer einfachen Philosophie. Diese Unternehmensphilosophie ziehtdie besten Designer, Ingenieure und Hersteller der Branche an, diesich der Entwicklung innovativer Beleuchtungslösungen verschriebenhaben, welche sich am besten als funktionelle Kunst bezeichnenlassen."Weitere Informationen zu OEEGOO und seiner LED Dimmbar Leuchtefinden Sie unter https://www.oeegoo.com/product/led-ultra-thin-dimmable-absorbing-dome-square-18w-1720lm-ip54/ oder https: //www.oeegoo.com / led-tri-proof-light /Informationen zu OEEGOOOEEGOO ist ein Unternehmen mit dem primären Ziel und der Vision,seinen wertgeschätzten Kunden eine innovative Auswahl anfortschrittlichen Lichttechnologien, umweltfreundlichen undenergiesparenden Produkten und hochwertigen Dienstleistungen zubieten.Pressekontakt:Jesse JinShenzhen ChinaTel: +86-187-6887-7815Mail: oeegoo@oeegoo.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/603628/Oeegoo_LED_Dimmable_1_LED__3_Colors.jpgOriginal-Content von: OEEGOO, übermittelt durch news aktuell