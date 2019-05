OECD: Wachstum schwächt sich weiter ab

PARIS (dpa-AFX) - In den meisten Volkswirtschaften der Welt schwächt sich das Wirtschaftswachstum nach Einschätzung der OECD weiter ab.



Eine geringere Dynamik sei in den USA, Japan, Kanada, Großbritannien und dem Euroraum festzustellen, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Montag in Paris mit. Für die größten Schwellenländer China, Indien, Russland und Brasilien geht die OECD dagegen von einer insgesamt stabilen Wachstumsdynamik aus.

Für den monatlich veröffentlichten Composite Leading Indicator (CLI) ermittelt die OECD für den Monat März einen leichten Rückgang um 0,1 Punkte auf 99,0 Zähler. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 2009. Der CLI soll frühzeitig Wendepunkte im Wachstumszyklus der OECD-Staaten anzeigen./bgf/jsl/fba