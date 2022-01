ODIN AUTOMOTIVE FEIERT OFFIZIELLEN PRODUKTIONSSTART

Düren, Deutschland (ots/PRNewswire) -Neue Geschäftsführung beginnt mit der Herstellung von StreetScooter Engineering-FahrzeugenOdin Automotive S.à r.l., eine Automobil-Holding unter der Leitung von globalen Automobilexperten, hat heute den offiziellen Produktionsstart der ersten Fahrzeuge von StreetScooter Engineering (StSE) unter der neuen Geschäftsführung bekannt gegeben. Die Fahrzeuge werden auf der bestehenden StSE-Produktionslinie in Düren, Deutschland, hergestellt und an den ehemaligen Eigentümer Deutsche Post DHL Group (DPDHL) geliefert, der mit der Erfüllung seines Auftrags für 3.500 Fahrzeuge beginnt, um seine Postzustellflotte weiter zu auf elektrischen Betrieb umzustellen.Diese Bekanntmachung erfolgt nur drei Wochen nach der Bekanntgabe von Odin, die bestehenden geistigen Eigentumsrechte, Produktionslinien und Tochtergesellschaften von StSE in der Schweiz und in Japan offiziell übernommen zu haben. Zeitgleich mit der Übernahme gab die DPDHL auch eine zusätzliche Mindestbestellung von 3.500 StSE-Fahrzeugen in Auftrag und behielt einen Anteil von 10 % an dem Unternehmen.John Burton, EVP of Operations bei Odin, der in seiner mehr als 50-jährigen Erfahrung in der Fertigung als Geschäftsführer für General Motors tätig war, dessen Fertigungssystem in 12 Werken in ganz Europa einsetzte und Werke in Großbritannien, Deutschland und Polen persönlich leitete, sowie als Vizepräsident für Fiat-Chrysler und General Manager des Joint Ventures von FCA mit GAC in China tätig war, beaufsichtigte den Aufbau und die Reorganisation der Fertigungsbetriebe unter den neuen Eigentümern.„Wir sind unglaublich stolz, diesen Schritt für unser neues Unternehmen und das unermüdliche Team, das dahinter steht, ankündigen zu können", erklärte Burton. „Wir wussten von Anfang an, dass die operative Reife von StreetScooter Engineering uns einen großen Erstanbietervorteil verschafft, und heute haben wir den Beweis geliefert, es ernst gemeint zu haben, als wir erklärt haben, dass wir diesen Vorteil nutzen wollen."Informationen zu Odin Automotive S.a.r.l.Odin Automotive ist eine Automobil-Holdinggesellschaft, deren Mitarbeiter in Europa, Asien und Nordamerika zusammenarbeiten, um den Transport von Personen und Gütern auf der letzten Meile auf einen emissionsfreien Betrieb umzustellen. Odin wird von erfahrenen Führungskräften geleitet, die seit 30 Jahren an der Spitze der Automobilbranche tätig sind. Nach dem bahnbrechenden Wandel in großen Auto- und Logistikunternehmen sowie bei EV-Start-ups und -Tech sind sie mehr als bereit für die Aufgabe, die Elektrifizierungsgleichung auch für gewerbliche Flotten zu lösen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.odinev.com.press@odinev.comMedienkontakt:Veronica Grigorioupress@odinev.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1736639/Odin_Duren_production_facility.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1736643/Odin_Logo.jpgOriginal-Content von: Odin Automotive, übermittelt durch news aktuell