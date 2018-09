ODEMs Richard Maaghul referiert bei #SWITCH! Konferenz in Litauen

Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) - Richard Maaghul, Chief ExecutiveOfficer von ODEM, dem weltweit führenden Markplatz fürOn-Demand-Bildungsangebote, wird am 20. September auf der #Switch!(http://switchit.lt/en/) Konferenz für Technologie, Information undEntrepreneurship in Vilnius, Litauen sprechen.Maaghul eröffnet den Bildungsprogrammteil der Konferenz mit einerGrundsatzrede zum Thema Blockchain Technology Revolution in theEducation Sector (Blockchain - technologische Revolution imBildungssektor). Darüber hinaus wird Dr. Adel ElMessiry, ODEMs ChiefTechnology Mentor, über den aktuellen Stand der Entwicklung derODEM-Plattform informieren, dem Blockchain-basierten Bildungsportaldes Unternehmens, das es Schülern ermöglicht, mit den Lehrkräften zuinteragieren, um ein hervorragendes Lernerlebnis zu kreieren."Wir fühlen uns geehrt und freuen uns, zu einem derart wichtigenZeitpunkt für den praktischen Einsatz der neuenBlockchain-Technologie als Triebkraft für einen positiven Wandel inder Bildung vor einem überwiegend studentischen Publikum zusprechen", sagte Maaghul. "Dr. ElMessiry und ich freuen uns außerdemsehr darüber, die ODEM-Story mit Vertretern der litauischen Communityaus den Bereichen Information, Kommunikation und Technologie teilenzu können".Die Blockchain-Technologie, das Verschlüsselungssystem, dasdigitalen Währungen wie beispielsweise Bitcoin und Ethereum zugrundeliegt, eröffnet einen neuen Denkansatz, was die Bereitstellung vonBildung und die sichere Aufbewahrung von Zeugnissen, Abschriften undakademischen Nachweisen angeht.ODEM konzentriert sich auf die Nutzung von Blockchain- und SmartContracts, um die Hürden für eine qualitativ hochwertige Bildung ausdem Weg zu räumen. ODEMs erklärte Mission lautet, Bildungzugänglicher, erschwinglicher, übertragbarer und nachprüfbarer zumachen. Die ODEM-Plattform wird persönliche, Online- und gemischteakademische Programme offerieren und kann ab Anfang 2019 akademischeProgramme und Blockchain-basierte Zertifikate anbieten.#Switch! (http://switchit.lt/en/) ist die größte gemeinnützigeKonferenz, die in den baltischen Staaten zu den ThemenUnternehmertum, Information, Kommunikation und Technologiestattfindet. Diesjährig werden mehr als 15.000 Teilnehmer fürVorträge und Diskussionen erwartet, die sich aufBlockchain-Technologie, ICOs, künstliche Intelligenz undCybersicherheit konzentrieren.Weiterführende Informationen finden Sie unter: ODEM.IO(https://odem.io/), oder werden Sie unter Telegram(https://t.me/odem_io) Teil des ODEM-Dialogs.Eine aktuelle Übersicht zu den bevorstehenden Branchenkonferenzen,an denen ODEM-Führungskräfte teilnehmen, finden Sie hier: Events(https://odem.io/events.php)Alexa Narma,Sr. Director, Product and Marketingalexa@odem.iopress@odem.ioTel: +1 (424) 327-5682Via Balestra 66830 Chiasso, SchweizSchließen Sie sich dem ODEM.IO-Dialog auf Telegram (https://t.me/odem_io) an.https://www.linkedin.com/company/odem-io/https://www.facebook.com/odemio/https://twitter.com/ODEM_IOLogo - https://mma.prnewswire.com/media/639718/ODEM_IO_Logo.jpgOriginal-Content von: ODEM.IO, übermittelt durch news aktuell