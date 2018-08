ODEM und IBO verhelfen Flüchtlingen gemeinsam zu digitalen Referenzen

Chiasso, Schweiz (ots/PRNewswire) - ODEM, Entwickler des weltweitersten On-Demand-Marketplace für Bildung, schließt sich mit demInternetBar.org Institute (https://www.internetbar.org/) zusammen undsetzt auf diese Weise Blockchain-Technologie wirksam ein, umvertriebene Bevölkerungsgruppen mit digitalisiertenBildungsmaterialien zu versorgen. Die Zusammenarbeit mit IBO basiertauf der Anwendung hochmoderner, kryptographischer Technologien undODEM-Systemen, um mittels mobiler Endgeräte Bildungsabschlüsse aufBlockchain-Basis zu bieten."Gemeinsam können wir die Sicherheit der Blockchain-Technologienutzen, um den am meisten benachteiligten Menschen dieser Welt zuhelfen", so Richard Maaghul, Chief Executive Officer von ODEM."Es istsehr erfüllend, gemeinsam mit dem IBO in ein derart bedeutendesProjekt involviert zu sein."ODEMs Datenbank-Service-Tools richten sich an Mitgliederstaatenloser Gemeinschaften wie unter anderem Ärzte,Krankenschwestern und Lehrer und bietet ihnen verifizierte Nachweiseihrer beruflicher Qualifikationen. Die Wiederherstellungprofessioneller Bescheinigungen gilt als erster Schritt dabei,betroffenen Gemeinschaften zur Möglichkeit der Selbstversorgungzurückzuverhelfen. Laut UNHCR zählt die Welt nahezu 70 MillionenVertriebene.1"Unsere Plattform ist Bestandteil jener Next-Generation-Systeme,die entrechteten Bevölkerungsgruppen Unterstützung bieten können",erklärte Scott M. Akers, Ingenieur für Blockchain-Lösungen bei ODEM."Diese Initiative zeigt, inwiefern aufkommende Technologien wieBlockchain das Leben von Menschen ungeachtet ihrer wirtschaftlichenLage positiv beeinflussen können."ODEM richtet die ODEM-Plattform ein, um Lernenden den Austauschmit professionellen Lehrkräften zu ermöglichen, damit qualitativhochwertige Bildungsprogramme zu einem angemessen Preis geschaffenwerden können. Im Gegensatz zu Online-Bildungsanbietern konzentriertODEM sich auf persönliche Studienerfahrungen in Echtzeit. Angetriebendurch das ODEM-Token optimiert die Plattform sowohl die Organisationals auch die Bereitstellung von Bildungsangeboten.Durch die Partnerschaft mit IBO und die Anwendung einesdezentralisierten Ausbildungssystems (DApp) beabsichtigt ODEM, dieLücken in den fachlichen Qualifikationen jener Menschen zu schließen,die durch Krieg, Hungersnöte und andere Katastrophen zu Vertriebenenwurden. Professionelle, beständige Berechtigungsnachweise könnenverhindern, dass Berufstätige kostspielige und zeitaufwendigePrüfungen wiederholen müssen, um in ihren Bereichen arbeiten zudürfen.Das Non-Profit-InternetBar.org Institute erkennt, dass Zugang zuTechnologie und neuen Identitätsformen benachteiligteBevölkerungsgruppen bei einem Wiederaufbau ihres Lebens und ihrerGemeinschaften unterstützen können. Individuen werden zu positivenKräften für Veränderung. Das IBO macht vertriebeneBevölkerungsgruppen mit ODEMs Marketplace für Bildung vertraut, damitverifizierte Bildungsnachweise erworben werden können. Gerüstet mitihrem digitalisierten Bildungsverlauf hat jede vertriebene Person nundie Möglichkeit, ihrer Gemeinschaft zu einem positivengesellschaftlichen Wandel zu verhelfen.Bitte besuchen Sie ODEM.IO (https://odem.io/) für weitereInformationen oder werden Sie unter Telegram (https://t.me/odem_io)Teil des ODEM-Dialogs.ODEM:Alexa Narma,Sr. Director, Product and Marketingalexa@odem.iopress@odem.ioTel: +1 (424) 327-5682Via Balestra 66830 Chiasso, SchweizWerden Sie Teil des ODEM.IO-Dialogs unter Telegram (https://t.me/odem_io).https://www.linkedin.com/company/odem-io/https://www.facebook.com/odemio/https://twitter.com/ODEM_IOIBO:Jeffrey Aresty, Präsidentjeff@internetbar.orgTel.: +1 (508) 314-0916Christy Leos, Director of Operationschristy@internetbar.orgTel.: +1 (281) 594-78241301 Fannin St #2440Houston, Texas, USA770021 http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.htmlLogo - https://mma.prnewswire.com/media/639718/ODEM_IO_Logo.jpgOriginal-Content von: ODEM, übermittelt durch news aktuell