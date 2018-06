ODEM präsentiert auf exklusiver EC-Blockchain-Konferenz

Europa-Event richtet den Fokus auf Blockchain-Technologie und denBildungssektorChiasso, Schweiz (ots/PRNewswire) - ODEM, Entwickler des weltweitersten persönlichen, on-Demand Marktplatzes für Bildung, wurdeeingeladen, bei der Blockchain in der Bildung an der CONNECTUniversity(https://ec.europa.eu/futurium/en/connect-university)-Konferenz derEuropäischen Kommission zu präsentieren.ODEM wurde von der CONNECT University(https://ec.europa.eu/futurium/en/connect-university) eingeladen,eine Präsentation zum Thema Blockchain in der Bildung zu halten. DieConnect University ist eine Initiative der GeneraldirektionKommunikationsnetze, Inhalte und Technologien der EuropäischenKommission mit der Aufgabe, die Zukunft digitaler und aktuellerStrategieentwicklung in allen digitalen Bereichen zu erforschen. AlsTeil eines Panels politischer Entscheidungsträger und Forscher wirdODEM verdeutlichen, wie Blockchain es Schülern und Studentenermöglichen kann, sich mit Top-Wissenschaftlern und -Dozentenweltweit auszutauschen, um hochwertige Bildungserlebnisse zu einemangemessenen Preis zu schaffen."Wir freuen uns sehr, als einziges Privatunternehmen fürBlockchain in der Bildung eingeladen zu sein, zum ThemaBlockchain-Technologie und Bildungstechnologie zu präsentieren", soRichard Maaghul, Chief Executive Officer von ODEM. "Europa ergründetvorsichtig das Potenzial von Blockchain, und wir freuen uns, Teildieses Prozesses sein zu dürfen."ODEM leitet die Entwicklung einer kollaborativen,Blockchain-basierten Plattform für Schüler und Studenten, um derenAusbildung individuell zu gestalten. Anders als beiOnline-Bildungs-Anbietern richtet sich der Fokus der ODEM Plattformdarauf, persönliche Bildungs-Kurse und -programme in Echtzeit zuschaffen. Ziel von ODEM ist es, das Airbnb der internationalenBildung zu werden.CEO Rich Maaghul, Dr. Adel El Messiry, technologischer Leiter vonODEM, und Larry Bridgesmith werden an den EC-Veranstaltungen inBrüssel teilnehmen.Blockchain-Technologie, die Verschlüsselungs-Software, dieEthereum und andere digitale Währungen möglich macht, "wird sowahrgenommen, dass es signifikante Möglichkeiten bietet,traditionelle Produkte und Services zu stören aufgrund derverteilten, dezentralisierten Natur von Blockchains und Funktionenwie etwa der Dauerhaftigkeit des Blockchain-Datensatzes und derMöglichkeit, Smart Contracts auszuführen", so der Bericht des JRC(Joint Research Centre, die Gemeinsame Forschungsstelle derEuropäischen Kommission) mit dem Titel Blockchain in Education. (http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC108255/jrc108255_blockchain_in_education(1).pdf)Die ODEM-Plattform, die mit dem ODEM-Token betrieben wird,optimiert die Organisation und Durchführung von Lehrveranstaltungen.Der Token erleichtert grenzüberschreitende Zahlungen und animiertTop-Dozenten dazu, ihr Kursangebot an die wechselnden Bedürfnissender Schüler und Studenten anzupassen.Mehr Informationen erhalten Sie unter: ODEM (https://odem.io/).Oder schließen Sie sich der ODEM-Diskussion an bei Telegram(https://t.me/odem_io).Alexa NarmaSr. Director, Product and Marketingalexa@odem.iopress@odem.ioTel: +1 (424) 327-5682Via Balestra 66830 Chiasso, SchweizSchließen Sie sich der ODEM.IO-Diskussion an bei Telegram (https://t.me/odem_io).https://www.linkedin.com/company/odem-io/https://www.facebook.com/odemio/https://twitter.com/ODEM_IOLogo - https://mma.prnewswire.com/media/639718/ODEM_IO_Logo.jpgOriginal-Content von: ODEM.IO, übermittelt durch news aktuell