ODEM hat Entwicklungs-Meilensteine auf Ethereum Mainnet erreicht

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - ODEM, Entwickler des weltweitersten Markplatzes für On-Demand-Bildungsangebote, freut sich, dasErreichen mehrerer wichtiger Entwicklungsmeilensteine und Erfolgebekannt zu geben, die eine vollständige Einführung der ODEM-Plattformfür Anfang nächsten Jahres ermöglichen.Zu den jüngsten technischen Errungenschaften von ODEM zählen:- Erfolgreich abgeschlossene Third-Party-Auditierung und Tests derDApp (der dezentralen Anwendung).- Tests der ODEM-Cloud mit Mainnet Smart Contracts.- Authentifizierung für die Anzeige von Bildungsabschlüssen, ohnedass ODEM involviert ist.Die Auditierung und Prüfung von Smart Contracts durch Drittebelegt die Funktionsfähigkeit und Sicherheit der ODEM-Plattform, einBildungsportal, das Hürden aus dem Weg räumt, die einerhervorragenden Ausbildung im Weg stehen. Der Integrationstest vonODEM-Cloud und Mainnet Smart Contracts ist entscheidend, um zugewährleisten, dass das System robust ist. Die Authentifizierung vonBildungsabschlüssen zur Einsichtnahme außerhalb der Plattform stelltdas erfolgreiche Zusammenspiel des InterPlanetary Filing-Systems undder Ethereum Blockchain sicher."Ich bin ermutigt von den Fortschritten, die wir bei derErstellung von dokumentenechten, portablen und verifizierbarenZeugnissen auf der Blockchain gemacht haben", erklärte Dr. AdelElMessiry, ODEMs Chief Technology Mentor, im Vorfeld der #SWITCH!(http://switchit.lt/en/) Konferenz in Vilnius, Litauen. "DieZertifikaterstellung ist ein wichtiger Schritt, um akademischeProgramme auf der ODEM-Plattform anzubieten und zu dokumentieren".Das im schweizerischen Chiasso ansässige ODEM ist ein globalerVorreiter für die Beseitigung von Hürden, die einerHochschulausbildung entgegenstehen. Die ODEM-Platform ist einkollaboratives, dezentrales Portal, das Studierende befähigt, sichmit Spitzenakademikern zu vernetzen, um hervorragende Bildung zuangemessenen Kosten zu ermöglichen. Die laufende Entwicklung derODEM-Plattform ist auf eine vollständige Bereitstellung für Anfang2019 konzentriert.#SWITCH! (http://switchit.lt/en/) ist die größte gemeinnützigeKonferenz, die in den baltischen Staaten zu den ThemenUnternehmertum, Information, Kommunikation und Technologiestattfindet. Diesjährig werden mehr als 15.000 Teilnehmer fürVorträge und Diskussionen erwartet, die sich aufBlockchain-Technologie, ICOs, künstliche Intelligenz undCybersicherheit konzentrieren.Weiterführende Informationen finden Sie unter: ODEM.IO(https://odem.io/), oder werden Sie unter Telegram(https://t.me/odem_io) Teil des ODEM-Dialogs.Eine aktuelle Übersicht zu den bevorstehenden Branchenkonferenzen,an denen ODEM-Führungskräfte teilnehmen, finden Sie hier: Events(https://odem.io/events.php)Alexa Narma,Sr. Director, Product and Marketingalexa@odem.iopress@odem.ioTel: +1 (424) 327-5682Via Balestra 66830 Chiasso, SchweizSchließen Sie sich dem ODEM.IO-Dialog auf Telegram (https://t.me/odem_io) an.https://www.linkedin.com/company/odem-io/https://www.facebook.com/odemio/https://twitter.com/ODEM_IOLogo - https://mma.prnewswire.com/media/639718/ODEM_IO_Logo.jpgOriginal-Content von: ODEM.IO, übermittelt durch news aktuell