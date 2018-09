ODEM aktiviert Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain

Vilnius, Litauen (ots/PRNewswire) - ODEM, der Entwickler desweltweit ersten Marktes für bedarfsgesteuerte Bildung ("On-DemandEducation Marketplace"), freut sich, die erfolgreiche Aktivierung vonSmart Contracts auf der Ethereum-Blockchain zur Unterstützung derODEM-Plattform bekanntgeben zu können.Dr. Adel ElMessiry, Chief Technology Mentor von ODEM, brachte dieUmsetzung der Smart Contracts heute auf einer Live-Veranstaltung der#SWITCH! (http://switchit.lt/en/)-Konferenz in Vilnius, Litauen zumAbschluss. Vor einem hauptsächlich aus Studenten bestehenden Publikumerhielt Antanas Guoga, der litauische Abgeordnete im Europaparlament,den ersten Blockchain-basierten Bildungsabschluss, der durch dieODEM-Plattform generiert wurde."Die heutige Aktivierung ist eine bedeutende Bestätigung dertechnischen Machbarkeit unseres Projekts", so Dr. ElMessiry. "Ichfreue mich sehr über die Fortschritte, die wir auf dem Weg erzielthaben, die ODEM-Plattform Wirklichkeit werden zu lassen."Die Aktivierung von Smart Contracts ist ein letzter Schritt beimTesten des Zusammenspiels zwischen dem InterPlanetary Filing System(IPFS) und der Ethereum-Blockchain - Säulen der ODEM-Plattform. DieUmsetzung der Smart Contracts folgt auf das kürzliche Erreichenmehrerer wichtiger Meilensteine und Leistungen auf ODEMs Weg zurvollständigen Aktivierung der Plattform Anfang 2019. Zum Erreichtengehören:- Drittpartei-Test und -Audit der DApp (dezentralisierten Anwendung)- Integration der ODEM-Cloud mit Mainnet-Smart-Contracts- Qualitätskontrolle für das Betrachten von BildungsabschlüssenDas erfolgreiche unabhängige Testen und Auditieren von SmartContracts belegt die Machbarkeit und Sicherheit der ODEM-Plattform -einem Bildungsportal, das Studenten beim Überwinden derHerausforderungen helfen soll, die sich ihnen auf dem Weg zu einergroßartigen Ausbildung stellen. Der Test der Integration derODEM-Cloud mit den Mainnet-Smart-Contracts ist von entscheidenderBedeutung, um die Sicherheit des Systems gewährleisten zu können. DieAuthentifizierung von Bildungsabschlüssen zur Betrachtung außerhalbder Plattform sorgt für das erfolgreiche Zusammenspiel von IPFS undEthereum-Blockchain.ODEM, ansässig in Zug, Schweiz, ist weltweit führend darin, dieHürden anzugehen, die sich Studenten mit Interesse an höherer Bildungstellen. Die ODEM-Plattform ist ein auf Zusammenarbeitausgerichtetes, dezentralisiertes Portal, das Studenten befähigt,sich mit Spitzenakademikern zu vernetzen - mit dem Ergebnisherausragender Bildungserfahrungen zu angemessenen Kosten.#Switch! (http://switchit.lt/en/) ist die größte gemeinnützigeNetworking-Konferenz, die in den baltischen Staaten zu den ThemenUnternehmertum, Information, Kommunikation und Technologiestattfindet. Auf der Konferenz werden über 15.000 Teilnehmer erwartet- für Vorträge und Diskussionen konzentriert aufBlockchain-Technologie, Initial Coin Offerings, künstlicheIntelligenz und Internet-Sicherheit.Weitere Informationen erhalten Sie unter ODEM.IO(https://odem.io/). Alternativ können Sie sich der ODEM-Konversationauf Telegram (https://t.me/odem_io) anschließen.Unter Events (https://odem.io/events.php) finden Sie Informationenüber anstehende Branchenkonferenzen, an denen Führungskräfte von ODEMteilnehmen werden.Alexa Narma,Senior Director, Produkt und Marketingalexa@odem.iopress@odem.ioTel.: +1 (424) 327-5682Via Balestra 66830 Chiasso, SchweizSchließen Sie sich der ODEM.IO-Konversation auf Telegram (https://t.me/odem_io) an.https://www.linkedin.com/company/odem-io/https://www.facebook.com/odemio/https://twitter.com/ODEM_IOLogo - https://mma.prnewswire.com/media/639718/ODEM_IO_Logo.jpgOriginal-Content von: ODEM.IO, übermittelt durch news aktuell