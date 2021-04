ODDO BHF: Rentenmärkte im Fokus – März 2021

26.03.2021 – Rentenmärkte hatten einen schwachen Start in das Jahr. Fiskalpolitische Impulse und Impffortschritte ließen Anleger mehr Wachstum und Inflation erwarten. Es folgte ein Abverkauf von Staatsanleihen, die in solch einem Umfeld weniger gefragt sind. In dieser Handelswoche konnten sich sichere Staatspapiere aber erholen: die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ist im Wochenverlauf gut 10 Basispunkte gefallen, Bundesanleihen konnten sich ebenfalls ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



