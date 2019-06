OC Oerlikon: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Weitere Suchergebnisse zu "OC Oerlikon":

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie OC Oerlikon am 25.06.2019, 18:04 Uhr, mit dem Kurs von 11,71 CHF. Die Aktie der OC Oerlikon wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses OC Oerlikon auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über OC Oerlikon wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Dadurch erhält OC Oerlikon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Derzeit schüttet OC Oerlikon höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 6,41 Prozentpunkte (8,45 % gegenüber 2,04 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der OC Oerlikon verläuft aktuell bei 12,54 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 11,4713 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -8,52 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,96 CHF angenommen. Dies wiederum entspricht für die OC Oerlikon-Aktie der aktuellen Differenz von -4,09 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".