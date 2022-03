OC Oerlikon-Aktie: Sie sind eingeladen!

Weitere Suchergebnisse zu "OC Oerlikon":

Wir laden Sie herzlich ein zu unserem Capital Markets Day (CMD) am 17. Mai 2022 in Zürich, Schweiz. Anlässlich der Veranstaltung wird die Konzernleitung von Oerlikon ein Update zu den strategischen Prioritäten des Unternehmens geben. Darüber hinaus werden die beiden CEOs der Geschäftsbereiche von Oerlikon weitere Einblicke in ihre jeweiligen Märkte und Wachstumstreiber geben. Die Präsentation wird in englischer Sprache ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



