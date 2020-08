OCEANAGOLD kündigt Einreichung eines Technischen Berichts nach NI 43-101 für den Bezirk Waihi an

Quelle: IRW Press

(Alle Finanzzahlen in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben)

(MELBOURNE) OceanaGold Corporation (TSX: OGC / ASX: OGC) (das "Unternehmen" – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/ ) freut sich, die Einreichung eines technischen Preliminary Economic Assessment ("PEA")-Berichts für den Bezirk Waihi bekannt zu geben, der gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects – erstellt wurde. Die Ergebnisse der PEA wurden zuvor in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung