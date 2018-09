OB von Flensburg Simone Lange: SPD kann sich in der Koalition nicht profilieren

Berlin (ots) - Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange(SPD) sieht den Fortbestand der Großen Koalition nach dem Kompromissim Fall Maaßen erst einmal gesichert."Am Ende ist herausgekommen, was schon am Anfang hätteherauskommen sollen", sagte Lange am Montag im inforadio des rbb.Jetzt müsse man es schaffen, auch in Sachfragen gemeinsame Lösungenzu finden."Das Vertrauen in die Regierungsfähigkeit der Großen Koalition istmassiv beschädigt", sagte Lange. Bisher hätten die Leute dieRegierung nur als zerstritten wahrgenommen. Dafür machte sie auch dieSPD-Chefin verantwortlich: "Das ist einfach der Tatsache geschuldet,dass Andrea Nahles auf der einen Seite versucht, die SPD zuprofilieren, auf der anderen Seite aber die Pflicht hat, mit demKoalitionspartner - eben nicht Koalitionsfeind - gute Lösungen fürunser Land zu finden, das geht eben nicht in einer Person."Lange appellierte an die Koalitionsparteien von nun an wiederzusammenzuarbeiten: "Die Pflicht ist es, wenn man die Groko schoneingegangen ist, zu sagen, alles klar, jetzt verstehen wir uns auchals Regierungspartner und machen gute Politik für die Menschen indiesem Land".Pressekontakt:Rundfunk Berlin- BrandenburgInforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell