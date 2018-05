Frankfurt (ots) -+++ Keine Klarheit bei Zahlung und kaum Transparenz bei derVermeidung von Steuern in Deutschland +++ staatliche Verluste durchSteuervermeidung multinationaler Unternehmen in mindestenszweistelliger Milliardenhöhe +++ Vermeidungsmöglichkeiten begünstigengroße, multinationale Unternehmen gegenüber kleineren Unternehmen +++Studie identifiziert rechtliche Grauzonen und diskutiertzivilgesellschaftliche Alternativen +++ profilierte Experten schlagenein "Steuer-Siegel" als Instrument vor +++ Siegel informiert dieÖffentlichkeit, soll aber auch Druck für nachhaltige Lösungen stärken+++Nach einer Studie der Otto Brenner Stiftung über"Unternehmensteuer in Deutschland" werden Unternehmen nichtgleichmäßig und entsprechend ihrer wirtschaftlichenLeistungsfähigkeit besteuert. Ein zentraler Befund der empirischenUntersuchung ist allerdings auch, dass nicht genügend Informationenfür einen umfassenden Vergleich von fairer Steuerzahlung undaggressiver Steuervermeidung öffentlich verfügbar sind. Es lassensich Unterschiede zwischen Unternehmen feststellen: Einige Konzerne(Hugendubel, Lidl, Rewe, Aldi und Amazon) unterhaltenTochtergesellschaften in Steueroasen, denen aufgrund der zugänglichenDaten keine wirtschaftlichen Aktivitäten zugeordnet werden können.Andere Unternehmen veröffentlichen hingegen freiwillig zusätzlicheInformationen über ihre Steuerzahlungen. Insgesamt kann das Ausmaßder unternehmerischen Steuervermeidungspraktiken, so ein weiteresErgebnis der Studie, von zivilgesellschaftlichen Akteuren gegenwärtignur mit erheblichem Aufwand (z.B. dank Rechercheprojekten wie denPanama- und Paradise-Papers) bewertet werden. Die Folge ist, dass dasungelöste Problem der Steuerzahlung und Steuervermeidung derVerhandlung zwischen Unternehmensexperten und nationalenSteuerbehörden überlassen bleibt.Der steuerliche Spielraum der einzelnen Unternehmen, der auf Basiseiner empirischen Analyse von vielfältigen Daten identifiziert wordenist, ist Anlass, ein "Steuer-Siegel" für faire (Unternehmens-)Steuerzahler als ersten Schritt vorzuschlagen. Die AutorInnen derStudie entwickeln und prüfen die Siegelkriterien. Sie kommen zwar zudem Schluss, dass ein solches Siegel weder gesetzliche Maßnahmen nochdie Arbeit der Betriebsprüfer ersetzen kann. Auch für die konkreteUmsetzung besteht nach Auffassung der SteuerexpertInnen nochEntwicklungsbedarf. Andererseits sehen sie in dem Siegel aber auchein erstes wirksames Instrument, um die Neigung konkreter Unternehmenzu aggressiver Steuervermeidung besser zu beurteilen sowie positiveBemühungen von Unternehmen öffentlich sichtbar zu machen. Ein Siegel,so die Überzeugung von Stiftung und Studienautoren, hilftinteressierten Bürgern und einer engagierten Zivilgesellschaft dabei,sich eine informierte Meinung zur Steuerdebatte zu bilden und kannauch den Druck erhöhen, nachhaltige politische Lösungen anzustrebenund umzusetzen. Wichtig ist, dass der vorgeschlagene und untersuchteAnsatz des "Steuer-Siegels" nur ein Schritt in einer Reihe vonMaßnahmen, die eine funktionierende Unternehmensbesteuerunggewährleisten sollen, darstellt. In der Studie werden deshalb weitereVorschläge zur Diskussion gestellt, die sich an Politik, Unternehmen,Wissenschaft und Öffentlichkeit richten.Die empirische Untersuchung beschäftigt sich mit Steuervermeidungvon Unternehmen in Deutschland. Sie analysiert dazu vierzigUnternehmen des deutschen Einzelhandels der Branchen Lebensmittel,Bücher und Bekleidung. Es wird getestet, ob Unternehmen mit fairenSteuerpraktiken anhand öffentlich verfügbarer Informationenidentifiziert werden können, bevor diskutiert wird, ob die Einführungeines Siegels für faire (Unternehmens-) Steuerzahlungen inDeutschland möglich und sinnvoll ist. Dazu wird in die Literatur unddie Debatten zur Unternehmensbesteuerung eingeführt, einKriterienkatalog zur Bewertung der Steuerpraktiken entwickelt unddieser schließlich empirisch an ausgewählten Fällen erprobt. DieStudie greift auf eine Vielzahl öffentlich zugänglicher Daten zurück.Für die Untersuchung wurden u.a. Unternehmensregister gesichtet undJahresabschlüsse der Unternehmen auswertet.Die Studie "Unternehmensteuer in Deutschland. Rechtliche Grauzonenund zivilgesellschaftliche Alternativen" wurde von ChristophTrautvetter, Silke Ötsch, Markus Henn durchgeführt, von der OttoBrenner Stiftung gefördert und ist dort als Arbeitspapier 28erschienen. Das Autorenteam engagiert sich u.a. im NetzwerkSteuergerechtigkeit und ist für Attac aktiv.Christoph Trautvetter, Silke Ötsch, Markus Henn:Unternehmensteuern in Deutschland. Rechtliche Grauzonen undzivilgesellschaftliche Alternativen, OBS-Arbeitspapier 28, Frankfurtam Main, April 2018 (http://ow.ly/PACL30jAr8i)Pressekontakt:Jupp LegrandOBS-GeschäftsführerTel.: 069-6693-2810E-Mail: info@otto-brenner-stiftung.deOriginal-Content von: Otto Brenner Stiftung, übermittelt durch news aktuell