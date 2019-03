OBI Pharma kündigt Poster-Präsentationen auf der AACR 2019 für neuartige immunonkologische Therapeutika gegen Globo H an: OBI-888 und OBI-999

Finanztrends Video zu



Poster-Präsentationen hebt Wirkmechanismus, Antitumor-Wirksamkeitund pharmakokinetisches Profil für OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999(Globo H ADC) hervorTaipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, Inc. (TPEx: 4174),ein marktführendes Unternehmen fürGlycosphingolipid-immunonkologische Therapeutika, die auf dieAntigene der Globo-Serie (Globo H, SSEA-3 und SSEA-4) abzielen, gabheute bekannt, dass es Ergebnisse, die den Wirkmechanismus, dieAntitumor-Wirksamkeit und das pharmakokinetisches Profil von OBI-888(Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC) bei einer Vielzahl vonKrebsarten hervorheben, auf dem Jahrestreffen der AmericanAssociation of Cancer Research (AACR) vom 29. März bis zum 3. April2019 in Atlanta, Georgia, vorstellen wird.Titel: Anti-tumor efficacy and potential mechanism of action of anovel therapeutic humanized anti-Globo H antibody, OBI-888(Antitumor-Wirksamkeit und potenzieller Wirkmechanismus einesneuartigen therapeutischen, humanisierten Anti-Globo-H-Antikörpers,OBI-888)Sitzung: PO.IM02.16 - Therapeutic Antibodies 1Datum/Zeit: 31. März 2019 von 13.00 Uhr - 17.00 Uhr ESTOrt: Sektion 23https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/2395Titel: Specificity, biodistribution, tumor targeting, andpharmacokinetics of a novel humanized anti-Globo H antibody, OBI-888,for cancer immunotherapy (Besonderheit, Biodistribution,zielgerichtete Tumoransteuerung und Pharmakokinetik eines neuartigenhumanisierten Anti-Globo-H-Antikörpers, OBI-888, für dieKrebsimmuntherapie)Sitzung: PO.ET07.01 - Targeted TherapiesDatum/Zeit: Mittwoch, 3. April 2019 von 08:00 - 12:00 ESTOrt: Sektion 14https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/3113Titel: Novel Globo H targeting antibody-drug conjugate with bindingspecificity and anti-tumor efficacy in multiple cancer types(Neuartiges, auf Globo H abzielendes Antikörper-Wirkstoff-Konjugatmit Bindungsspezifität und Antitumor-Wirksamkeit beiunterschiedlichen Krebsarten)Sitzung: PO.ET07.01 - Targeted TherapiesDatum/Zeit: Mittwoch, 3. April 2019 von 08:00 - 12:00 ESTOrt: Sektion 14https://www.abstractsonline.com/pp8/#!/6812/presentation/3114Präklinische Studien haben gezeigt, dass derOBI-888-Wirkmechanismus Antikörper induzierte Tumorlyse umfasst, wasmit einem erheblichen therapeutischen Potenzial verbunden seinkönnte. OBI-888 befindet sich am MD Anderson Cancer Center inHouston, Texas (USA), derzeit in einer klinischen Studie der Phase 1mit Patienten mit soliden Tumoren. Für OBI-999 konnte inpharmakologischen Vorstudien mit bereits gut untersuchten Tumoren inTiermodellen eine potente und lang anhaltende Antitumor-Aktivität beieiner Vielzahl von Krebsarten gezeigt werden, darunter Brust-,Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- und Magenkrebs. Die Einreichung alsIND-Präparat (Investigational New Drug; neuartiges Prüfpräparat) beider US-amerikanische FDA ist für 2019 geplant. OBI Pharma ist Inhaberder weltweiten Rechte für OBI-888 und OBI-999.Informationen zu OBI-888OBI-888 ist ein neuartiger monoklonaler First-in-Class-Antikörper,der selektiv auf Globo H - ein Antigen, das bei bis zu 15Epithelkarzinomen auftritt - abzielt. Es zeigte sich, dass diesergegen Globo H gerichtete Antikörper mittels antikörperabhängigerzellulärer Zytotoxizität (antibody-dependent cell-mediatedcytotoxicity, ADCC), antikörperabhängiger zellulärer Phagozytose(antibody-dependent cell-mediated phagocytosis, ADCP) undkomplementär abhängiger Zytotoxizität (complement dependentcytotoxicity, CDC) tumorzerstörend wirkt.OBI-888 ist außerdem sowohl anti-immunsuppressiv als auchanti-angiogen. Bei präklinischen Tiermodellen für verschiedeneTumortypen (Bauchspeicheldrüse, Dickdarm, Lunge und Brust) konnteOBI-888 bei unterschiedlichen Dosierungen einen Rückgang des Tumorserreichen. In präklinischen toxikologischen Untersuchungen für dieeinmalige und wiederholte Verabreichung erwies OBI-888 sich in allenDosierungsformen als gut verträglich und zeigte keine unerwünschtenWirkungen.Informationen zu OBI-999OBI-999 ist ein Behandlungsansatz für Krebserkrankungen mit einemAntikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC). OBI-999 nutzt einenGlobo-H-Antikörper, um gezielt Krebszellen mit einer hohenGlobo-H-Genexpression anzugreifen. Indem ein niedermolekularerchemotherapeutischer Wirkstoff durch die besondere Beschaffenheit desAntikörpers freigegeben wird, kann eine zytotoxische Behandlungdirekt zu den entsprechenden Krebszellen gelenkt werden. Es wurdenbereits pharmakologische Vorstudien und Tierversuche zur Bestätigungabgeschlossen, wobei sich eine beeindruckende und lang anhaltendeAntitumor-Wirksamkeit bei einer Vielzahl von Krebsarten zeigte,darunter Brust-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungen- und Magenkrebs.Derzeit durchläuft das Mittel die Planungsphase für die präklinischeUntersuchung der chemischen Eigenschaften sowie des Herstellungs--und Kontrollverfahrens (Chemistry Manufacturing Control, CMC) sowiefür ein Studiendesign im Hinblick auf die Toxikologie.Informationen zu OBI PharmaOBI Pharma Inc. ist ein taiwanesisches Biopharma-Unternehmen, das2002 gegründet wurde. Das Unternehmen hat sich der Aufgabeverschrieben, neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinischeVersorgungslücken gegen Krebstargets zu entwickeln und zulizenzieren, wie unter anderem die Globo-Serie (einschließlich GloboH, SSEA-3 und SSEA-4), AKR1C3 sowie weitere vielversprechendeZielmoleküle.Zum neuartigen First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio desUnternehmens gegen die Globo-Serie gehören: Adagloxad Simolenin(zuvor OBI-822), eine aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie;OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartigeFirst-in-Class-Therapie des Unternehmens, die sich gegen AKR1C3richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), dasselektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen desEnzyms Aldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. ZusätzlicheInformationen finden Sie unter www.obipharma.com.Zukunftsgerichtete AussagenIn dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keinehistorischen Tatsachen beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagenim Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation ReformAct von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sindjedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen klinischenStudien, Ergebnissen sowie zur Zeitplanung solcher Studien undErgebnisse. Solche Risikofaktoren werden regelmäßig in den Berichtenund Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und erörtert, unteranderem auch in den von OBI Pharma eingereichten Unterlagen beimTaiwan Securities and Futures Bureau.UNTERNEHMENSKONTAKT:Kevin PoulosOBI Pharma USA, Inc.1-619-537-7698 Durchw. 102kpoulos@obipharmausa.comOriginal-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell