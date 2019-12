OBI Pharma kündigt Beginn einer Phase-I/II-Studie seines Antikörper-Wirkstoff-Konjugats (AWK) für die zielgerichtete Krebstherapie, OBI-999, an

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, ein taiwanesischesBiopharma-Unternehmen (TPEx: 4174), meldete heute den Beginn einer klinischenPhase-I/II-Studie (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT04084366) von OBI-999, einAntikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK), das auf Globo H abzielt, einGlykolipid-Antigen mit Überexpression in verschiedenen Tumorarten. Es sollenPatienten mit soliden Tumoren, einschließlich Magen-, Bauchspeicheldrüsen-,Darm- und Speiseröhrenkrebs rekrutiert werden. Ziel der Studie ist, dieSicherheit und das vorläufige Wirksamkeitsprofil von OBI-999 bei diesenPatientenpopulationen zu prüfen.Patienten haben in der erstmalig am Menschen durchgeführten Phase-I/II-Studie zuOBI-999-001 gemeinsam mit Studienleiterin Dr. Apostolia M. Tsimberidou mit derBehandlung am M.D. Anderson Cancer Center der University of Texas in Houston,Texas, begonnen. Diese Patienten wurden mit per-Protokoll-Tumorartendiagnostiziert, darunter Bauspeicheldrüsen- und Darmkrebsarten mit hohemmedizinischem Bedarf. Die Behandlung mit OBI-999 wird bislang ohne beobachtbareSicherheitsbedenken oder Entwicklungen fortgesetzt.Apostolia Tsimberidou, MD, PhD, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, die erstenPatienten mit OBI-999 zu behandeln, ein neuartigesFirst-in-Class-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, sowie über das einzigartigePotenzial, das dieses Arzneimittel für Patienten mit verschiedenen Tumorartenbirgt. Die aberrante Expression vom Glykolipid Globo H in epithelialen Tumorenmacht es zu einem attraktiven Target und dieses AWK verspricht, klinischbedeutsame Reaktionen zu bewirken."Tillman Pearce, MD, CMO von OBI Pharma, fügte hinzu: "Der Beginn derPatientenrekrutierung für diese Phase-I/II-Studie markiert einen Meilenstein fürOBI Pharma. Die hohe Wirksamkeit über verschiedene Xenotransplantat-Modellehinweg und die Verfügbarkeit eines Globo-H-Immunohistochemie-Assays für dieAuswahl von Patienten mit hoher Globo-H-Expression im Phase-II-Teil der Studietragen zu unserer Begeisterung für OBI-999 bei."Informationen zu OBI-999OBI-999 ist ein neuartiges, First-In-Class-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (AWK)mit einer patentierten Linkertechnologie, die eine durchgehendeDrug-to-Antibody-Ratio (DAR) für die Krebstherapie bietet, die auf Globo Hbasiert, einem Antigen, das bei bis zu 15 Epithelkarzinomen auftritt. OBI-999nutzt einen Globo-H-Antikörper, um gezielt Krebszellen mit einer hohenGlobo-H-Genexpression anzugreifen. Indem ein niedermolekularerchemotherapeutischer Wirkstoff durch die besondere Beschaffenheit desAntikörpers freigegeben wird, kann eine zytotoxische Behandlung direkt zu denentsprechenden Krebszellen gelenkt werden. Dieser auf Globo H abzielendeAntikörper, OBI-888, befindet sich derzeit in einer klinischen Studie der PhasenI und II (ClinicalTrials.gov-Kennung: NCT03573544), um seine Sicherheit undWirksamkeit als immunonkologische Therapie zu testen. In präklinischenXenotransplantat-Tiermodellen bei verschiedenen Tumorarten (Bauchspeicheldrüse,Lunge, Magen und Brust) hat OBI-999 eine tiefe Tumorschrumpfung beiverschiedenen Dosierungen gezeigt. In präklinischen toxikologischen Einzel- undMehrfachdosierungsstudien war OBI-999 gut verträglich und erreichte einegünstige Sicherheitsmarge, die eine weitere klinische Entwicklung rechtfertigt.OBI Pharma besitzt die weltweiten Rechte an OBI-999.Informationen zu OBI PharmaOBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharma-Unternehmen, das 2002gegründet wurde. Die Mission des Unternehmens ist es, neuartige therapeutischeWirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegen Krebstargets zu entwickelnund zu lizenzieren, wie z. B. Globo-Serie (einschließlich Globo H), AKR1C3 undandere vielversprechende Targets.Das neuartige First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio gegen die Globo-Serie desUnternehmens umschließt: Adagloxad Simolenin (zuvor OBI-822), eine aktiveImmuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (GloboH ADC). Die neuartige First-in-Class-Therapie, die sich gegen AKR1C3 richtet,ist OBI-3424 (niedermolekulares Prodrug), das selektiv einen potentenDNA-alkylierenden Wirkstoff in der Gegenwart vom Aldo-Keto-Reduktase-1c3-(AKR1C3-)Enzym freisetzt. Zusätzliche Informationen finden Sie aufwww.obipharma.com.Zukunftsgerichtete AussagenIn dieser Pressemitteilung enthaltende Aussagen, die keine historischenTatsachen beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne desUS-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solchezukunftsgerichteten Aussagen umschließen, sind jedoch nicht beschränkt auf,Aussagen zu zukünftigen klinischen Studien, Ergebnissen sowie der Zeitplanungsolcher Studien und Ergebnisse. Solche Risikofaktoren werden gelegentlich in denBerichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und besprochen,einschließlich der beim Taiwan Securities and Futures Bureau hinterlegtenUnterlagen.UNTERNEHMENSKONTAKT:Kevin PoulosOBI Pharma USA, Inc.+1 (858) 731-6706kpoulos@obipharmausa.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119743/4473215OTS: OBI Pharma, Inc.Original-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell