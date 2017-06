OBI Pharma gibt Erwerb von TH-3424 von Threshold Pharmaceuticals bekannt

OBI Pharma wird OBI-3424 (früher TH-3424) als potenzielleBehandlung für AKR1C3-exprimierende Krebsarten entwickeln.Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, Inc., einbiopharmazeutisches Unternehmen aus Taiwan (TPex: 4174), gab heuteeine Vereinbarung mit Threshold Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: THLD)zum Erwerb von TH-3424 bekannt, einem neuartigen kleinmolekularenPro-Pharmakon als ersten Vertreter seiner Klasse, der selektiv aufKrebsarten abzielt, die das Enzym Aldo-Keto-Reduktase 1c3 (AKR1C3)überexprimieren. Das Produkt wird mit sofortiger Gültigkeit inOBI-3424 umbenannt.OBI-3424 ist ein Pro-Pharmakon und erster Vertreter dieser Klasse,der in Gegenwart von AKR1C3-Enzymen einen starkenAlkylierungswirkstoff selektiv freisetzt. Dieser selektiveAktivierungsmodus unterscheidet OBI-3424 von herkömmlichenAlkylierungswirkstoffen, wie beispielsweise Cyclophosphamid undIfosfamid, die nicht-selektiv wirken.Überexpression von AKR1C3 wurde bei einer Reihe vonbehandlungsresistenten und schwierig zu behandelnden Krebsartendokumentiert. Zum Beispiel stellte man bei der Mehrheit der Patientenmit hepatozellulären Karzinomen (HCC) eine hohe Überexpression vonAKR1C3 fest. OBI-3424 hat wirksame Aktivitäten in präklinischenModellen zu HCC demonstriert, einschließlich eines Modells, das gegenden Behandlungsstandard - Sorafenib - resistent ist. AKR1C3 istangepasst hochreguliert als Antwort auf Kastration; infolgedessen istkastrationsresistenter Prostatakrebs eine weitere logische, derzeitunterversorge Patientenpopulation, bei der der Einsatz von OBI-3424geprüft wird. Darüber hinaus führt das US-amerikanische NationalCancer Institute gegenwärtig präklinische Evaluierungen von OBI-3424zur möglichen Behandlung von T-Zell akuten lymphoblastischenLeukämien (T-ALL) durch.Außerdem kann eine individualisierte Patientenauswahl durchAnfärbung nach AKR1C3-Überexpression mithilfe der Immunhistochemieerfolgen, um Patienten mit anderen Tumortypen zu identifizieren, dieam wahrscheinlichsten auf die Behandlung mit OBI-3424 ansprechenwerden. Somit bietet sich die Möglichkeit für eine optimierte undstraffe klinische Entwicklungsstrategie.Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Threshold an OBIPharma sowohl seine Eigentumsrechte als auch die präklinischen Datenund Herstellungsdaten für OBI-3424 übertragen. Im Gegenzug erhältThreshold eine nicht veröffentlichte, einmalige Vorauszahlung. Keineweiteren Zahlungen oder zukünftigen Lizenzzahlungen sinderforderlich. OBI Pharma wird die globalen Rechte am geistigenEigentum sowie die kommerziellen Rechte, die Entwicklungs- undFertigungsrechte für OBI-3424 von Threshold erhalten, mit Ausnahmevon bestimmten, näher bezeichneten Ländern in Asien (siehe Fußnote1)."OBI-3424 ist ein innovatives Krebspräparat, das seine Wirkungpräferenziell bei Krebsarten freisetzen kann, die eine Überexpressiondes Aktivierungsenzyms AKR1C3 aufweisen. AKR1C3 ist bei einer Reihevon Krebsarten mit noch nicht erfülltem medizinischen Bedarf hochüberexprimiert, unter anderem bei hepatozellulären Karzinomen,kastrationsresistentem Prostatakrebs und T-Zell akutenlymphoblastischen Leukämien. Bei OBI-3424 bietet sich die Möglichkeitvon frühen Wirksamkeitsabfragen auf der Grundlage objektiverAnsprechraten in klar definierten, resistentenPatientenpopulationen", sagte Tillman Pearce, M.D., Chief MedicalOfficer bei Threshold."Wir werden die präklinische Arbeit fortsetzen und hoffen, dasssich OBI-3424 in eine zuverlässige Behandlungsoption für Patientenmit AKR1CR-expimierenden Krebsarben entwickeln wird", sagte AmyHuang, General Manager von OBI Pharma, Inc. "Dieses neuartigeKrebstherapeutikum verstärkt unsere Forschungspipeline und bringt unseinen weiteren Schritt nach vorn auf dem Weg zu einem globalenBiopharmazie-Unternehmen zur Krebsbekämpfung."OBI Pharma plant eine Beschleunigung der Entwicklung von OBI-3424und hat dazu eine Beantragung zur Zulassung als Investigational NewDrug (IND), neues Prüfpräparat, bei der Zulassungsbehörde U.S. Foodand Drug Administration (FDA) eingereicht, die für Anfang 2018vorgesehen ist.(1) OBI erhält die weltweiten Rechte mit Ausnahme der folgendenLänder: China, Hongkong, Macao, Taiwan, Japan, Südkorea, Singapur,Malaysia, Thailand, Türkei und Indien.Über OBI PharmaOBI Pharma, Inc. ist ein in Taiwan ansässiges biopharmazeutischesUnternehmen, das 2002 gegründet wurde. Die Mission von OBI ist dieEntwicklung und Lizenzierung neuartiger therapeutischer Wirkstoffefür ungelöste medizinische Bedürfnisse, darunter Krebswirkstoffe wiedie Globo-Serie-Antigene, AKR1C3 und weitere vielversprechendeZielmoleküle. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens ist Adagloxadsimolenin (früher OBI-822), eine neue Klasse aktiver Immuntherapienfür metastatischen Brustkrebs. OBI entwickelt darüber hinaus aktiveImmuntherapien der nächsten Generation für schwer zu behandelndeKrebsarten, darunter Lungen-, Darm-, Bauchspeicheldrüsen-, Magen- undEierstockkrebs. Weitere Informationen finden Sie unterwww.obipharma.com/en.Zukunftsgerichtete AussagenDie in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keineBeschreibung historischer Tatsachen sind, sind zukunftsgerichteteAussagen im Sinne des US-amerikanischen Private Securities LitigationReform Act von 1995. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehörennicht ausschließlich, aber unter anderem, Aussagen über zukünftigeklinische Studien, Ergebnisse und die zeitliche Planung solcherStudien und Ergebnisse. Derartige Risikofaktoren werden von Zeit zuZeit in den Berichten und Präsentationen von OBI Pharma dargelegt underörtert, einschließlich in den von OBI Pharma bei der taiwanischenBörsenaufsichtsbehörde eingereichten Unterlagen.ANSPRECHPARTNER IM UNTERNEHMEN:Gus AdaponOBI Pharma, Inc.+886 (2) 2786-6589info@obipharma.comOriginal-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell