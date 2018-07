OBI Pharma erhält von FDA Orphan-Drug-Status für OBI-3424 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom (HCC)

Erste Orphan-Drug-Designation für OBI-3424, eine neuartigegezielte First-in-Class-Therapie für solide Tumore mit Expression vomEnzym Aldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3)Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, Inc., eintaiwanesisches Biopharma-Unternehmen (TPEx: 4174), kündigte heute an,dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) OBI-3424den Orphan-Drug-Status für die Behandlung von Leberzellkarzinom(heptozelluläres Karzinom, HCC) erteilt habe. OBI-3424 ist einKrebstherapeutika mit DNA-alkylierendem Wirkstoff, das sich anKrebserkrankungen mit einer Überexpression von Aldo-Keto-Reduktase1C3 (AKR1C3) richtet.Eine Phase-I/II-Studie von OBI-3424 an Patienten mit solidenTumoren, einschließlich heptozellulärem Karzinom (HCC) undkastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC), hat am M.D. AndersonCancer Center der University of Texas mit der Rekrutierung begonnen.Amy Huang, General Manager von OBI Pharma, kommentierte: "DieOrphan-Drug-Designation für OBI-3424 bei der FDA stellt einenbedeutenden Schritt in der Entwicklung dieses Arzneimittelkandidatendar. OBI-3424 ist für die Behandlung verheerender Leberkrebsarten mitbegrenzten Therapiemöglichkeiten gedacht. Wir freuen uns sehr, dassdie FDA den Entwicklungsbedarf für neuartige zielgerichtetetherapeutische Wirkstoffe, wie z. B. OBI-3424, im Kampf gegen dieseErkrankung anerkannt hat."Informationen zu Leberzellenkrebs (HCC)Das Leberzellkarzinom (heptozelluläres Karzinom, HCC) ist eineForm des Leberkrebses in Verbindung mit verschiedenenWachstumsstadien bösartiger Tumore in der Leber. Es ist die weltweitsechshäufigste Krebsart der Welt, wobei sie in den USA mit einerPrävalenz von 61.483 Fällen in 2018 selten auftritt. HCC gilt miteiner Überlebensrate von etwa 12,2 % im Verlauf von fünf Jahren alstödliche Krebserkrankung und ist die dritthäufigste krebsbedingteTodesursache weltweit. Obwohl die meisten Leberkrebsarten vermeidbarsind, wurde in den USA kürzlich ein Anstieg von HCC-Erkrankungenfestgestellt. Dies ist möglicherweise auf die Prävalenz häufigerRisikofaktoren, wie z. B. chronische Lebererkrankungen, viraleLeberinfektionen, wie Hepatitis, und Zirrhose zurückzuführen.HCC-Patienten neigen ebenfalls oftmals dazu, eineArzneimittelresistenz gegenüber Standardbehandlungen zu entwickeln,was einen Bedarf an alternativen Behandlungsoptionen schafft.Informationen zur Orphan-Drug-Designation (ODD)Durch die Orphan-Drug-Designation erhält OBI Pharma potenzielleVorteile, einschließlich Marktexklusivität bei regulatorischerGenehmigung, Befreiung von FDA-Antragsgebühren sowieSteuergutschriften für qualifizierte klinische Studien. Das Office ofOrphan Drug Products der FDA bewilligt den Status als Orphan-Drug, umdie Entwicklung von Medikamenten für Krankheiten und Leiden zuunterstützen, von denen in den USA weniger als 200.000 Personenbetroffen sind.Informationen zu OBI-3424OBI-3424 ist ein niedermolekulares First-in-Class-Prodrug, dassich selektiv an Krebsformen mit einer Überexpression des EnzymsAldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) richtet und in Gegenwart von AKR1C3selektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff freisetzt. Dieseselektive Aktivierungsform unterscheidet OBI-3424 von herkömmlichenalkylierenden Wirkstoffen, wie z. B. Cyclophosphamid und Ifosfamid,die beide nicht selektiv sind.Die Überexpression von AKR1C3 wurde für eine Reihebehandlungsresistenter und schwer zu behandelnder Krebsartendokumentiert, einschließlich: heptozellulären Karzinomen (HCC),kastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC) und akuter lymphatischerT-Zell-Leukämie (T-ALL). Eine hohe Expression von AKR1C3 tritt in biszu 15 soliden und hämatologischen Tumoren auf.OBI Pharma ist Inhaber der weltweiten Rechte für OBI-3424ausgenommen der folgenden Länder, für die Ascenta Pharma dieentsprechenden Rechte besitzt: China, Hongkong, Macao, Taiwan, Japan,Südkorea, Singapur, Malaysia, Thailand, Türkei und Indien.Informationen zu OBI PharmaOBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharma-Unternehmen, das2002 gegründet wurde. Die Mission des Unternehmens ist es, neuartigetherapeutische Wirkstoffe für medizinische Versorgungslücken gegenKrebstargets zu entwickeln und zu lizenzieren, wie z. B. Globo-Serie(einschließlich Globo H), AKR1C3 und andere vielversprechendeTargets.Das neuartige First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio gegen dieGlobo-Serie des Unternehmens umschließt: Adagloxad Simolenin (zuvorOBI-822), eine aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie; OBI-888(Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartigeFirst-in-Class-Therapie des Unternehmens, die sich gegen AKR1C3richtet, ist OBI-3424 (niedermolekulares Prodrug), das selektiv einenpotenten DNA-alkylierenden Wirkstoff in der Gegenwart vomAldo-Keto-Reduktase-1C3- (AKR1C3-)Enzym freisetzt. ZusätzlicheInformationen finden Sie auf www.obipharma.com.Zukunftsgerichtete AussagenIn dieser Pressemitteilung enthaltende Aussagen, die keinehistorischen Tatsachen beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagenim Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation ReformAct von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umschließen, sindjedoch nicht beschränkt auf, Aussagen zu zukünftigen klinischenStudien, Ergebnissen sowie der Zeitplanung solcher Studien undErgebnisse. Solche Risikofaktoren werden gelegentlich in denBerichten und Präsentationen von OBI Pharma identifiziert undbesprochen, einschließlich der beim Taiwan Securities and FuturesBureau hinterlegten Unterlagen.UNTERNEHMENSKONTAKT:Gus AdaponOBI Pharma, Inc.+886 (2) 2786-6589info@obipharma.comOriginal-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell