OBI Pharma erhält Orphan-Drug-Status der FDA für OBI-3424 zur Behandlung der akuten lymphatischen Leukämie (ALL)

Zweite Orphan-Drug-Einstufung für OBI-3424, eine neuartige,zielgerichtete First-in-Class-Therapie für solide und hämatologischeTumore, die Aldo-Keto-Reduktase 1c3 (AKR1C3) Enzyme exprimierenTaipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, Inc., einbiopharmazeutisches Unternehmen aus Taiwan (TPEx: 4174), teilte heutemit, dass die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) denOrphan-Drug-Status (ODD) für OBI-3424 zur Behandlung der akutenlymphatischen Leukämie (ALL) erteilt habe. OBI-3424 ist der ersteVertreter seiner Klasse eines Krebstherapeutikums mitDNA-alkylierendem Wirkstoff, der auf Krebserkrankungen mit einerÜberexpression von Aldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) abzielt.Dies ist die zweite Orphan-Drug-Einstufung der FDA für OBI-3424.Am 9. Juli 2018 erhielt OBI-3424 den Orphan-Drug-Status für dieBehandlung von hepatozellulären Karzinomen (HCC). EinePhase-I/II-Studie zu OBI-3424 an Patienten mit soliden Tumoren,einschließlich HCC und kastrationsresistentem Prostatakrebs (CRPC),hat am M.D. Anderson Cancer Center der University of Texas mit derRekrutierung begonnen.Amy Huang, Geschäftsführerin von OBI Pharma, bemerkte dazu: "Diesezusätzliche Orphan-Drug-Einstufung für OBI-3424 durch die FDA ist einwichtiger Schritt zur Entwicklung dieses Arzneimittelkandidaten fürALL, einschließlich T-ALL, einer Erkrankung mit ungedecktemmedizinischem Bedarf und mit begrenzten Behandlungsmöglichkeiten. Wirsind sehr froh darüber, dass die FDA die Notwendigkeit erkannt hat,neuartige zielgerichtete Therapeutika wie OBI-3424 zur Bekämpfung vonALL zu entwickeln."Informationen zu akuter lymphatischer Leukämie (ALL)Akute lymphatische Leukämie (ALL), auch bekannt als akutelymphozytische Leukämie, ist eine seltene Form von Blutkrebs, die dieReifung von B-Zell- und T-Zell-Lymphoblasten aus Progenitorzellenbeeinträchtigt. Die aktuelle Prävalenz von ALL in den VereinigtenStaaten beläuft sich auf ca. 86.462 Fälle im Jahr 2018. DieseErkrankung betrifft hauptsächlich Kinder, wobei 60 % der Fälle imAlter von <20 Jahren auftreten. Die Remissionsrate für pädiatrischeALL liegt bei rund 90 % mit einer gesamten Überlebensrate von 60-70 %in den letzten Jahren. Die gegenwärtigen Behandlungen für ALL sindsowohl bei Kindern als auch bei erwachsenen Patienten mitrezidivierendem Krankheitsverlauf wenig erfolgreich. Deshalb liegthier ein bisher unerfüllter medizinischer Bedarf für neueBehandlungen vor.Informationen zur Orphan-Drug-Designation (ODD)Durch die Orphan-Drug-Designation (Arzneimittel für selteneErkrankungen) erhält OBI Pharma potenzielle Vorteile, einschließlichMarktexklusivität bei ggf. eintretender regulatorischer Genehmigung,Befreiung von FDA-Antragsgebühren sowie Steuergutschriften fürqualifizierte klinische Studien. Das Office of Orphan Drug Productsder FDA bewilligt den Status als Orphan-Drug, um die Entwicklung vonMedikamenten für seltene Krankheiten oder Leiden zu unterstützen, vondenen in den USA weniger als 200.000 Personen betroffen sind.Informationen zu OBI-3424OBI-3424 ist ein neuartiger Arzneimittelvorläufer und ersterVertreter dieser Klasse, der sich selektiv an Krebsformen mit einerÜberexpression des Enzyms Aldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) richtetund bei Vorliegen des AKR1C3-Enzyms selektiv einen potentenDNA-alkylierenden Wirkstoff freisetzt. Diese selektiveAktivierungsform unterscheidet OBI-3424 von herkömmlichenalkylierenden Wirkstoffen wie Cyclophosphamid und Ifosfamid, diebeide nicht selektiv sind.Die Überexpression von AKR1C3 wurde für eine Reihebehandlungsresistenter und schwer zu behandelnder Krebsartendokumentiert, unter anderem: hepatozelluläre Karzinome (HCC),kastrationsresistenter Prostatakrebs (CRPC) und akute lymphatischeLeukämie (ALL), einschließlich T-ALL. Eine hohe Expression von AKR1C3tritt in bis zu 15 soliden und hämatologischen Tumoren auf.OBI Pharma ist Inhaber der weltweiten Rechte für OBI-3424 mitAusnahme der folgenden Länder, für die Ascenta Pharma dieentsprechenden Rechte besitzt: China, Hongkong, Macao, Taiwan, Japan,Südkorea, Singapur, Malaysia, Thailand, Türkei und Indien.Informationen zu OBI PharmaOBI Pharma, Inc. ist ein taiwanesisches Biopharmazie-Unternehmen,das 2002 gegründet wurde. Die Mission des Unternehmens ist es,neuartige therapeutische Wirkstoffe für medizinischeVersorgungslücken gegen Krebstargets zu entwickeln und zulizenzieren, zum Beispiel die Globo-Serie (einschließlich Globo H),AKR1C3 und andere vielversprechende Zielmoleküle.Zum neuartigen First-in-Class-Immunonkologie-Portfolio desUnternehmens gegen die Globo-Serie gehören: Adagloxad Simolenin(zuvor OBI-822), eine aktive Immuntherapie-Impfung der Globo-Serie;OBI-888 (Globo H mAb) und OBI-999 (Globo H ADC). Die neuartigeFirst-in-Class-Therapie des Unternehmens, die sich gegen AKR1C3richtet, ist OBI-3424 (niedermolekularer Arzneimittelvorläufer), dasselektiv einen potenten DNA-alkylierenden Wirkstoff bei Vorliegen desEnzyms Aldo-Keto-Reduktase 1C3 (AKR1C3) freisetzt. ZusätzlicheInformationen finden Sie unter www.obipharma.com.Zukunftsgerichtete AussagenIn dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, die keinehistorischen Tatsachen beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagenim Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation ReformAct von 1995. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sindjedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu zukünftigen klinischenStudien, Ergebnissen sowie zur Zeitplanung solcher Studien undErgebnisse. Solche Risikofaktoren werden regelmäßig in den Berichtenund Präsentationen von OBI Pharma identifiziert und erörtert, unteranderem auch in den von OBI Pharma eingereichten Unterlagen beimTaiwan Securities and Futures Bureau.UNTERNEHMENSKONTAKT:Max ChanOBI Pharma, Inc.+886 (2) 2786-6589 x312info@obipharma.comOriginal-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell