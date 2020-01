OBI Pharma, Inc. wird Präsentation auf der J.P. Morgan Healthcare Conference abhalten

San Francisco (ots/PRNewswire) - OBI Pharma, Inc., ein biopharmazeutischesUnternehmen mit Sitz in Taiwan, (TPEx: 4174), gab heute bekannt, dass Dr.Michael Chang, Vorsitzender und CEO, am Mittwoch, den 15. Januar 2020 auf der38th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference in San Francisco, CA um 4:30 p.m.PST/7:30 p.m EST eine Unternehmensübersicht präsentieren wird.Informationen zu OBI Pharma, Inc.OBI Pharma verfügt über ein vielfältiges Portfolio an innovativen Krebstherapienin verschiedenen Entwicklungsstadien. OBI konzentriert sich auf die Entwicklungtherapeutischer Impfstoffe, monoklonaler Antikörper, vonAntikörper-Wirkstoff-Konjugaten, die auf die Globo-Serie der GlykosphingolipideGlobo H und SSEA-4 abzielen, und eines Prodrugs, das auf das tumorspezifischeEnzym AKR1C3 abzielt.OBI Pharma ist das einzige Unternehmen mit einer Immunonkologie-Pipeline in dermittleren bis späten Entwicklungsphase, die auf die Globo-Serie derGlykosphingolipide abzielt, und hat das Potenzial, sein Portfolio umbispezifische Antikörper und CAR-T-Zell-Therapie zu erweitern.OBI Pharma hat eine weltweite Phase-III-Studie bei dreifach negativem Brustkrebsmit Adagloxad Simolenin (früher OBI 822) gestartet, einem therapeutischenImpfstoff gegen das Antigen Globo H Ceramid, das auf der Oberfläche vonepithelialen Tumorzellen exprimiert wird.OBI Pharma hat für drei seiner First-in-Class-Produkte in der klinischenEntwicklungsphase I/II, die auf Globo H abzielen, den Orphan Drug Statuserhalten: OBI-888 (monoklonaler Antikörper) und OBI-999(Antikörper-Wirkstoff-Konjugat) bei Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs undOBI-3424, ein Prodrug, das auf das Enzym AKR1C3 bei Patienten mit akuterlymphatischer Leukämie (ALL) und hepatozellulärem Karzinom (HCC) abzielt.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.obipharma.comZukunftsgerichtete AussagenAussagen in dieser Pressemitteilung, die keineBeschreibung historischer Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen imSinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solchezukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über zukünftigeklinische Studien, Ergebnisse und den Zeitpunkt solcher Studien und Ergebnisse.Solche Risikofaktoren werden von Zeit zu Zeit in den Berichten undPräsentationen von OBI Pharma identifiziert und erörtert, einschließlich der vonOBI Pharma bei dem Taiwan Securities and Futures Bureau eingereichtenUnterlagen.UNTERNEHMENSKONTAKT:Kevin PoulosChief Commercial OfficerOBI Pharma USA, Inc.Tel.: 619-537-7698, Durchwahl 102kpoulos@obipharmausa.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119743/4488076OTS: OBI Pharma, Inc.Original-Content von: OBI Pharma, Inc., übermittelt durch news aktuell