OANDA ernennt Greg Niebank zum Produktleiter

London (ots/PRNewswire) - OANDA Global Corporation (http://oanda.com/), dasglobal führende Unternehmen für Online-Multi-Asset-Trading, Währungsdaten undAnalytik, konnte durch die Ernennung von Greg Niebank zum Produktleiter (Head ofProduct) sein Kundenangebot weiter stärken. Der in London tätige Niebank wirdfür die Einführung weiterer Handelsinstrumente, kundenfokussierterPartnerschaften und Handelsplattformverbesserungen zuständig sein.Mit 21 Jahren Erfahrung in der elektronischen Handelsbranche schaut Niebank aufeine Karriere bei CMC Markets zurück, der er 1997 in jungen Jahren als Händlerbeitrat und sich dort bis zum "Head of Product" der Gruppe hocharbeiten konnte.Kurt vom Scheidt, COO (Chief Operating Officer) von OANDA, sagt: "Im Laufe derZeit ist OANDA für unsere Kombination aus allerneuester Technologie und einemkundenorientierten Ansatz bekannt geworden, und wir werden auch weiterhin allesdaran setzen, den Kunden über unsere preisgekrönte Plattform Zugang zu einerbreiten Auswahl an Handelsmitteln und fortschrittlichen Funktionen zu gewähren.In dem Zusammenhang sind Gregs ergiebige Branchenkenntnisse für unserefortlaufende Produktentwicklung von größtem Wert."Niebanks Ernennung ist die jüngste einer ganzen Reihe von ranghohenNeubesetzungen bei OANDA, seit Gavin Bambury im August als CEO den Chefsesseleinnahm. Ebenso stießen Mark Chesterman als Handelsgeschäftsleiter (Head ofTrading), Lucian Lauerman als Geschäftslösungsleiter (Head of Solutions forBusiness) und David Grant als Chief Operating Officer für denasiatisch/pazifischen Raum zum Team hinzu. Zudem hat Kurt vom Scheidt dieerweiterte Rolle des Hauptbetriebsleiters (Chief Operating Officer) eingenommen.Informationen zu OANDADas 1996 gegründete OANDA war das erste Unternehmen, das Wechselkursdatenkostenlos im Internet zur Verfügung stellte, und die FX-Handelsplattform insLeben rief, über die fünf Jahre später die Entwicklung des internetbasiertenWährungsan- und verkaufs einsetzte. Heute bietet das Unternehmen seinenEinzelhandels- und Unternehmenskunden Online-Multi-Asset-Trading, Währungsdatenund -analytik und beweist darin ein unübertroffenes Fachwissen überinternationale Wechselkurse. In sechs der weltweit aktivsten Finanzmärkte wirddas Tauschgeschäft von offizieller Stelle beaufsichtigt, und es ist ein AnliegenOANDAs, eine Transformation des Währungswechselgeschäfts einzuführen. WeitereInformationen finden Sie auf oanda.com (http://www.oanda.com/) oder folgen Sieuns bei Twitter (https://twitter.com/OANDA), Facebook(https://www.facebook.com/OANDAfx) oder auf YouTube(http://www.youtube.com/user/oanda).Pressekontakt:Melinda EarsdonGlobale Leitung Public RelationsOANDA+65-9109-4944mearsdon@oanda.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/111154/4463635OTS: OANDA Europe LimitedOriginal-Content von: OANDA Europe Limited, übermittelt durch news aktuell