O2 und TELE 5: Oliver Kalkofe und Peter Rütten entdecken den O-Moment mit O2! (VIDEO)

München (ots) -Der TELE 5ige O-Moment: wenn die beiden begnadetenSchleFaZ-Kapitäne Oliver Kalkofe und Peter Rütten eins können, danndas - aus der Flut an Unterhaltungsmöglichkeiten immer wieder einender "Schlechtesten Filme aller Zeiten" ziehen und diesen dann ihrenFans zu präsentieren.Ab sofort nehmen sich die beiden Schlechtfilmexperten von TELE 5der aktuellen Markenkampagne von O2 an und frisieren diese mit dereigenen Expertise - so entsteht ein ganz persönlicher "O-Moment". Dieaus der Kooperation mit O2 resultierende Spot-Adaption wird mit einemechten SchleFaZ-Klassiker ausgestattet: Sharknado.Stefan Graf, Leiter Sales und Services bei TELE 5: "Wir sindtagtäglich auf der Suche nach ganz besonderen Filmen und der bestenUnterhaltung. Wir versorgen ein breites Publikum mit einemhandverlesenden Fernsehprogramm. Das können wir wie kein andererFernsehsender in Deutschland. Deshalb war es ein riesen Spaß imRahmen der neuen Markenkampagne von O2 eine starke Werbemaßnahme zuentwickeln, die einen vergleichbaren Ansatz verfolgt. Aus der Massean Content die beste Unterhaltung zur Verfügung zu stellen!".Der individualisierte O2O-Moment von Oliver Kalkofe und PeterRütten ist ab dem 29. August 2019 exklusiv auf TELE 5 inzielgruppenaffinen Umfeldern und Spielfilmen zur Primetime, sowie inden Werbeblöcken von insgesamt vier Programmierungen derbevorstehenden SchleFaZ-Sommerstaffel zu sehen. Zusätzlich wird derSpot durch einen passgenauen Werbetrenner-Move weiter veredelt. DieSonderwerbeform entstand in Zusammenarbeit mit der kreativenLead-Agentur BBDO Berlin und der zuständigen Mediaagentur ForwardMedia eine Agenturmarke der Havas Media Group in Frankfurt."O2 steht für Freiheit. Die Freiheit sich immer und überallentertainen zu lassen. Unsere Kampagne "Für mehr O in deinem Leben"spiegelt dies sehr unterhaltsam wider. Die Vielfalt dieser digitalenUnterhaltungskultur feiern wir in ihrer ganzen Bandbreitejetztzusammen mit TELE 5 und den SchleFaZianern Oliver Kalkofe und PeterRütten", so Sabine Kloos, Director Brand & Marketing Communicationsbei Telefónica Deutschland.