O2Micro Aktie: Q1-Umsatz wächst um 49% und Q2 soll Q1 übertreffen!

Am Freitag gab O2Micro (NASDAQ:OIIM) einen weiteren Quartalsumsatzrekord mit 23,2 Mio. $ bekannt und erwartet, diese Zahl in Q2 erneut zu übertreffen. Für Q2 2021 erwartet O2Micro einen Umsatz zwischen 23,2 Mio. $ und 25,1 Mio. $ oder einen Mittelwert von 24,2 Mio. $, was einem Wachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Normalerweise sinken die Umsätze in Q1 ...



