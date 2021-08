Nyshex: Seefrachtbörse erhält 15 Millionen Dollar!

New York Shipping Exchange (Nyshex) hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass es in einer kürzlich durchgeführten Finanzierungsrunde 15 Millionen US-Dollar erhalten hat. Die Runde wurde von NewRoad Capital Partners geleitet und umfasste Collate Capital, Blumberg Capital und die New York Angels.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 versucht Nyshex, die Vertragserfüllung zwischen Verladern und Spediteuren auf seiner digitalen Plattform sicherzustellen.

Die Börse soll ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung