Lohnt sich das wirklich, Nynomic?

Der Nynomic-Kurs wird am 13.12.2018, 11:36 Uhr an der Heimatbörse Xetra mit 16,65 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Nynomic auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Nynomic sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Nynomic beläuft sich mittlerweile auf 22,4 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 16,55 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -26,12 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 20,74 EUR. Somit ist die Aktie mit -20,2 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Nynomic mit einem Wert von 16,77 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Electrical Equipment" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 28,02 , womit sich ein Abstand von 40 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.