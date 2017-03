NxStage Medical gibt CE-Kennzeichnung für sein NxGen Hämodialysesystem bekannt

Lawrence, Massachusetts (ots/PRNewswire) - NxStage Medical, Inc (https://protect-us.mimecast.com/s/vlZoBxc3QLAxi0?domain=nxstage.com).(NASDAQ: NXTM), ein führendes Medizintechnikunternehmen, das sich aufdie Verbesserung der Betreuung bei Nierenerkrankungen konzentriert,gab heute bekannt, dass sein Hämodialysesystem der nächstenGeneration die CE-Kennzeichnung erhalten hat. Dieses innovativeSystem schließt neue Funktionen und Fähigkeiten ein, darunter eineneue Benutzeroberfläche mit Touchscreen und ein integriertesBlutdruckmessgerät, die den Patienten die Durchführung vonHeimhämodialysen erheblich vereinfachen."Unser System der nächsten Generation wurde mithilfe vonumfassendem Patienten- und Kundenfeedback entwickelt und baut aufunserer jahrzehntelangen Erfahrung bei der Bereitstellunglebensverändernder Behandlungen mit dem NxStage® System One(TM) zuHause an mehr als 30.000 Patienten in der ganzen Welt auf", sagteJoseph E. Turk, President von NxStage Medical, Inc. "Wir freuen uns,dass wir unser Portfolio ausbauen konnten und Patienten neueFunktionen und Fähigkeiten bieten, die konzipiert wurden, um ihrTherapieerlebnis nennenswert zu verbessern."Das Hämodialysesystem der nächsten Generation von NxStage wirdderzeit von der United States Food and Drug Administration[US-Arzneimittelbehörde] für die 510(k)-Zulassung geprüft.Über das NxStage System OneDas NxStage System One ist das erste und einzige wirklich tragbareHämodialysesystem, das von der FDA speziell für die Heimhämodialyseund die nächtliche Heimhämodialyse zugelassen wurde. SeineEinfachheit und revolutionäre Größe (Höhe von nur einem Fuß) sollenden Patienten einen praktischen Einsatz im eigenen Heim ermöglichenund ihnen die Freiheit geben, ihre Therapie mit auf Reisen zu nehmen.In Kombination mit dem NxStage PureFlow(TM) SL Dialysis PreparationSystem wird die Behandlung für Patienten noch weiter vereinfacht, dagewöhnliches Leitungswasser verwendet werden kann, umDialyseflüssigkeit bei Bedarf vor Ort zu erzeugen. Anders als beikonventionellen Hämodialysesystemen ist für den Betrieb des SystemOne keine spezielle Infrastruktur erforderlich. Unter Aufsicht ihrerÄrzte können Patienten das NxStage System One zusammen mit ihrengeschulten Partnern jederzeit, wie gewünscht, und wann es für sie ambesten ist, einschließlich während ihrer Schlafphase, zu Hause oderim Urlaub und mit einer medizinisch angemessenenBehandlungshäufigkeit verwenden. Des Weiteren sammelt die Nx2meConnected Health® Plattform von NxStage wichtige NxStage System Oneund Patienteninformationen für eine flexible Betrachtung, Überwachungund Berichterstattung, die das Patientenmanagement und diePatientenbindung verbessern und die Betreuung an alternativenStandorten vereinfachen können. Das System One wird ebenfalls für dieBereitstellung einer Reihe flexibler Therapieoptionen intraditionelleren Betreuungsumgebungen eingesetzt, wie in Spitälernund Dialysezentren. Seine Sicherheit und Leistung sind durch mehr als14 Millionen Behandlungen von Zehntausenden Patienten in der ganzenWelt bewiesen. http://www.nxstage.com/.Über NxStage MedicalNxStage Medical, Inc. (Nasdaq: NXTM(http://studio-5.financialcontent.com/prnews?Page=Quote&Ticker=NXTM))ist ein führendes Medizintechnikunternehmen mit Hauptsitz inLawrence, Massachusetts, USA, das innovative Produkte zur Behandlungvon chronischem Nierenversagen im Endstadium (ESRD) und akutemNierenversagen entwickelt, produziert und vermarktet. NxStage hatebenfalls eine kleine Anzahl von Dialysekliniken eröffnet, die sichder Entwicklung innovativer Versorgungsformen für Patienten mit ESRDwidmen. Weitere Informationen über NxStage, seine Produkte undDienstleistungen finden Sie auf den Websites des Unternehmens unterwww.nxstage.com und www.nxstagekidneycare.com.Zukunftsbezogene AussagenDiese Mitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne desPrivate Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen indieser Mitteilung, die nicht eindeutig auf die Vergangenheit bezogensind, sind zukunftsbezogene Aussagen und Begriffe wie "vorhersehen","glauben", "erwarten", "schätzen", "planen" und ähnliche Ausdrückekennzeichnen im Allgemeinen zukunftsbezogene Aussagen. Dietatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den in diesenzukunftsbezogenen Aussagen angegebenen abweichen. Ursache könnenverschiedene wichtige Faktoren sein, darunter die in den von NxStagebei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagenbesprochenen Faktoren. Zu den Unterlagen zählt der Jahresbericht aufFormular 10-K für das am 31. Dezember 2016 geendete Jahr. NxStage istnicht verpflichtet (und lehnt ausdrücklich jedwede Verpflichtung) zurAktualisierung oder Änderung seiner zukunftsweisenden Aussagen ab,unabhängig davon, ob diese auf neue Informationen, zukünftigeEreignisse oder andere Gründe zurückzuführen sind.Pressekontakt:Kristen K. Pressekontakt:Kristen K. Sheppard, Esq.VP, Investor Relationsksheppard@nxstage.com