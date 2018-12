Nvidia: Das wird spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Peter Niedermeyer berichtet, dass es bei Nvidia durchaus vielversprechend aussehen kann, denn es steht eine Präsentation an. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Nvidia will sich am Donnerstag, den 10. Januar 2019, auf der „J.P. Morgan Healthcare Conference“ vorstellen und die Präsentation soll per Audio Webcast auch auf der Internetseite abrufbar sein. Die Entwicklung! Der quartalsweise Umsatz-Trend zeigt, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.