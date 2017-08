Nvidia und AMD: Wer macht das Rennen, wenn Kryptowährungen wieder fallen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

so langsam ist es kein Geheimnis mehr, dass die steigenden Preise für Bitcoin und Ethereum auch die Umsätze von Nvidia und AMD anheizen und damit auch Anleger, die vom Anstieg indirekt profitieren möchten, in deren Aktien treiben. In den letzten drei Monaten sind die Kurse der beiden Unternehmen nochmals gestiegen: die Nvidia-Aktie um 58 %, die AMD-Aktie um 29 %. Schaut man sich die Korrelation der beiden Aktien zu den Preisen der Kryptowährungen an, dann wird auch hier erkennbar: Die positive Korrelation in den letzten drei Monaten, z. B. der Nvidia-Aktie, mit den Preisen von Bitcoin und Ethereum ist auf über 50 % gestiegen.

AMD GPUs ausverkauft

In diesem Zeitraum ist vor allem der Ethereum-Preis exponentiell angewachsen. Dadurch stieg auch die Rendite der Miner innerhalb des kurzen Zeitraumes um 3.900 %. Die Kosten der GPUs sind aber gleich geblieben. Die Nachfrage nach leistungsstarken GPUs ist in diesem Zusammenhang ebenfalls explosionsartig angestiegen, so dass Miner sogar bereit waren, Flugzeuge zu chartern, um das neuste und leistungsfähige Modell der GPU zu erwerben. Daran musste auch das Gaming-Segment knabbern, denn GPUs waren plötzlich rar geworden. Das ist insofern ein Problem, als dass die Nachfrage seitens der Miner kurzfristiger Natur ist, während die Gamer die langfristige Kunden-Basis bilden. Dementsprechend plant AMD, in Zukunft den Preis für die Miner GPUs zu erhöhen und für Gamer über Rabatte günstiger zu halten.

Risikoärmere Wette auf Kryptowährungen?

Die Nachfrage nach den GPUs seitens der Miner wird sich aller Voraussicht nach ebenso volatil verhalten wie der Preis für einen Bitcoin oder Ethereum. Was aber nicht heisst, dass die Aktienkurse der beiden Unternehmen sich genauso volatil verhalten müssen. Genau das ist ja der Vorteil der indirekten Wette auf den Anstieg bei den Kryptowährungen. Die Unternehmen sind nun mal nicht gänzlich von der Nachfrage der Miner abhängig. Das zeigt auch der Umstand, dass die gesamten Umsätze von Nvidia per Q2 2017 über den Umsätzen von AMD lagen, wobei gerade AMDs GPUs für das Mining mehr gefragt waren als die von Nvidia. Wie oben erwähnt sieht sich AMD wahrscheinlich in dieser Hinsicht einem höheren Risiko ausgesetzt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.