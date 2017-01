Nvidia sieht GIGANTISCHES Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia ist mit dem derzeitigen Zustand der Branche nicht zufrieden. CEO Jen-Hsun Huang spricht davon, dass auf der Welt etwa 1 Milliarde PCs verwendet werden, die sich nicht für Spiele eignen, Nvidias Hauptmarkt. Genau diese Zielgruppe will Nvidia in Zukunft ansprechen und damit den Markt drastisch erweitern. Möglich soll das unter anderem durch spezielle Aufrüstkits werden. Diese enthalten alles notwendige Zubehör, um einen Rechner fit für Spiele zu machen – unter anderem natürlich eine Grafikkarte von Nvidia.

Gehört die Zukunft dem Streaming?

Die Zielgruppe für Aufrüstungen dürfte überschaubar sein und kann keine Nutzer von Notebooks bedienen. Deshalb arbeitet Nvidia auch schon am nächsten Schritt mit einem Streaming-Angebot. Dabei werden aufwändige Spiele in Serverfarmen berechnet und auf das Endgerät eines Nutzers gestreamt. Dieser braucht dann kein nennenswert schnelles Gerät mehr, sondern nur noch eine schelle Internetleitung. Experten sind sich noch nicht einig darüber, ob sich diese Art zu spielen in Zukunft durchsetzen können wird. Die Tatsache, dass für die Nutzung keine spezielle Hardware mehr nötig ist, wird aber ohne Zweifel so manchen Nutzer ansprechen, der vorher kaum oder gar nicht mit PC-Spielen in Berührung gekommen ist.

