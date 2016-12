Nvidia schockt Anleger mit ABSTURZ!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

die Aktie von Nvidia verwöhnte Anleger im laufenden Jahr mit hervorragenden Gewinnen, das Papier konnte sich in den letzten 12 Monaten um mehr als 200 Prozent verbessern. Auch in letzter Zeit liefen die Geschäfte gut und es herrschte beste Stimmung. Doch am Donnerstag kam es zum Schock bei den Anlegern. Nvidia stürzt in kürzester Zeit nach unten. Grund dafür ist Citron Research, die Nvidia mit Leerverkäufen ins Visier nehmen.

Konsolidierung voraus?

Es brauchte nicht mehr als einen einfachen Tweet, um für Chaos an der Börse zu sorgen. In nur zwei Sätzen gibt Citron Research offiziell bekannt, Nvidia zu shorten. Ferner sprechen die Verantwortlichen davon, dass der Kurs in 2017 sich bis auf 90 USD korrigieren wird. Aktuell notieren die Anteile trotz der herben Verluste noch bei knapp 110 USD. Hauptsächlich sieht das Institut die Aktie schlicht als überkauft an, glaubt aber weiterhin an den langfristigen Erfolg. Wie es nach den ersten Schocks weitergeht, bleibt abzuwarten. Es sei aber an dieser Stelle gesagt, dass auch Experten und Analysten sich irren können. Deshalb sind auch solche Meinungen wie die von Citron Research immer mit Vorsicht zu genießen.

