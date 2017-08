Nvidia: Ein perfektes Timing ist nicht alles – die Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

fundamental betrachtet sehe ich in der Nvidia-Aktie als Wachstumswert weiterhin Potential. Auch wenn die Aktie bereits seit August 2015 einen enormen Anstieg von 742 % verzeichnet hat, so gehe ich davon aus, dass sich der langfristige Trend noch ziemlich am Anfang befindet. Meine Sichtweise wird, gemäß meinen eigenen Analyseparametern, jedoch nicht nur auf fundamentaler Basis unterstützt, sondern auch auf Basis der Markttechnik. Der Trend ab 2015 war zwar steil. Jedoch führte er dazu, dass der langfristige Trend, der bereits seit 2003 besteht, erst gegen Ende des Jahres 2016 nach oben durchbrochen wurde, siehe Chart unten.

Ein perfektes Timing ist nicht alles

Anzumerken dabei ist, dass ich im Rahmen der Analyse der Markttechnik weniger auf das perfekte Timing achte. Oft wird die Analyse der Markttechnik mit der Suche nach dem richtigen Timing in Verbindung gebracht. Für mich ist das weniger relevant. Ich versuche mir mit Hilfe der Markttechnik ein Gesamtbild über das mögliche zukünftige Potential zu machen. Gemäß dem Chart unten wäre ein gut getimter Kauf mit hoher Wahrscheinlichkeit der Retest der Trendlinie nach dem Ausbruch gewesen. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht aber die Erkenntnis, dass wir es nach dem Ausbruch womöglich mit einem neuen Trend zu tun haben. Das richtige Timing für den etwas längerfristig orientierten Anleger erübrigt sich damit, denn es kommt eben nicht auf 10-20 % mehr oder weniger an Wertgewinn an, wenn das zukünftige Potential bei weitaus mehr als 100 % liegen könnte.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.