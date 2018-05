Nvidia macht einen Rückzieher

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nvidia stellt sein umstrittenes GeForce-Partnerprogramm (GPP) ein. Man wolle nicht länger gegen Gerüchte und Fehlinformationen ankämpfen, heißt es in einem Blogeintrag des Unternehmens. Die Mutmaßungen und Irrtümer in der Öffentlichkeit seien weit über das Ziel hinausgeschossen, so John Teeple, Director für Partner-Marketing bei Nvidia. Man werde daher „bei GPP den Stecker ziehen“. Kritiker hatten vermutet, das Programm diene vor allem dazu, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.