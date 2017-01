Nvidia kündigt etwas GROßES an!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Liebe Leser,

zur diesjährigen CES kündigt Nvidia aktuell „etwas Großes“ an. Am 5. Januar um 3:30 Uhr soll demnach eine Neuigkeit präsentiert werden, nur wenige Stunden bevor AMD seine neue Plattform Vega offiziell vorstellen wird. Der Termin kommt daher alles andere als ohne Hintergedanken, sehr wahrscheinlich will Nvidia dem größten Konkurrenten den Wind aus den Segeln nehmen. Was genau vorgestellt wird, gilt in Branchenkreisen bereits als offenes Geheimnis.

Die neue Referenz in Sachen Grafik?

Schon seit im letzten Jahr die neuen Grafikkarten auf Basis des Chips Pascal präsentiert wurden, gibt es Spekulationen über eine mögliche Geforce GTX 1080 Ti. Mit einem ähnlichen Namensschema kamen schon in der Vergangenheit besonders leistungsvolle Grafikchips und Nvidia nannte die neue Karte in einer Stellenausschreibung bereits beim Namen. Sehr wahrscheinlich wird die Karte aber bei der Präsentation nur auf dem Papier existieren, mit einem offiziellen Launch in nächster Zeit rechnen Experten nicht. Während die Leistungskrone Nvidia so gut wie sicher ist, wird die Angelegenheit für Anwender wohl alles andere als günstig. Durch die überlegene Technik konnte Nvidia in den letzten Jahren die Preise immer weiter anziehen, für das neue Modell rechnen Insider mit Preisen von etwa 900 Euro.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse