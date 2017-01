Nvidia komplettiert das mobile GPU-Sortiment!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Grafikchips für Spieler bleiben das Brot-und-Butter-Geschäft für Nvidia, trotz Bemühungen um den Anschluss in anderen Märkten. Gestern stellte der Konzern auf der Fachmesse CES jetzt neue Chips für Notebooks vor. Jene hören auf den Namen Geforce GTX 1050 und Geforce GTX 1050 Ti. Nach 1080, 1070 und 1060 folgt damit ein Chip für preisbewusste Anwender, die dennoch hohe Ansprüche an die Grafikqualität haben. Anders als in vergangenen Jahren fällt die Leistung der Chips auch nicht geringer aus als in Grafikkarten für Dektop-Rechner.

Die Leistung überzeugt!

In ersten Tests von Notebooks mit den neuen Chips zeigen sich die Experten von Computerbase durchaus angetan. In Spielen werden anständige Ergebnisse erzielt, positiv fällt auf, dass die Geforce GTX 1050 auch mit 4 GB Speicher erhältlich ist. Die Desktop-Karte war stets nur mit 2 GB erhältlich, was für moderne Spiele nicht immer ausreicht. Ein potenter und dennoch günstiger Chip gibt Nvidia die Chance, sich im mobilen Bereich deutlich von der Konkurrenz abzusetzen. Bisher waren Notebooks für Spiele immer sehr teuer oder sie boten nicht genügend Leistung für den Spielbetrieb. Die Geforce 1050 hat das Potenzial, hier eine lange Zeit offenstehende Lücke zu füllen.

