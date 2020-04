Nvidia: Das könnte gefährlich werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Nach einem Tief bei 180,68 US-Dollar, das am 18. März ausgebildet worden war, startete die Nvidia-Aktie eine dynamische Aufwärtsbewegung. Sie ließ den Kurs bis Ende März über die 50-Tagelinie bei 248,61 US-Dollar ansteigen und in der Spitze bis an die Marke von 275,00 US-Dollar vordringen.

Hier prallte der Kurs zunächst ab und fiel erneut auf den EMA50 zurück. Der gleitende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung