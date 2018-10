Nvidia: Der dramatische Kursverlust scheint noch nicht zu Ende zu sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Ein wahrhaftes Blutbad richteten die Anleger in den letzten Wochen bei der Nvidia-Aktie an. Die Aktie befindet sich seit Juli 2016 in einem langfristigen Aufwärtstrend. Er ist immer noch intakt. Allerdings hat die Aktie durch den Kursrückgang der letzten Tage inzwischen auf dem EMA50 auf Wochenbasis aufgesetzt.

Damit droht auch das langfristige Chartbild durch den ungezügelten Abverkauf langsam Schaden zu nehmen. Bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.