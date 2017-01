Nvidia auf der CES: Zwischen Enttäuschung und Optimismus?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

die Fachmesse für Elektronik CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas ist in vollem Gange und überrascht mit einigen interessanten neuen Produktideen. Im Vorfeld des Events wurde auch viel über die bevorstehenden Präsentationen des Grafikchipherstellers Nvidia spekuliert.

Dauerbrenner Shield TV

Nun wissen wir mehr. Entgegen vorherrschender Gerüchte und zur Enttäuschung vieler Fans stellten die Kalifornier keine neue Grafikkarte vor – vermutet wurde die Präsentation einer neuen Power-Karte mit dem Namen Geforce GTX 1080 Ti.

Nvidia offenbarte hingegen eine neue Version der sogenannten NVIDIA Shield TV Box, einer Konsole mit der man verschiedene Streaming-Dienste (z.B. Netflix oder Amazon Prime) sowie Computerspiele bündeln und diese auf dem TV anzeigen lassen kann. Die Plattform zählt zu Recht zu den modernsten und innovativsten Ablegern ihrer Zunft.

Zukunftsträchtiger KI-Automarkt

Die Kalifornier strecken ihre Fühler jedoch nicht nur auf den Home-Entertainment Markt aus, sondern wollen auch die langjährige Kooperation mit der VW-Tochter Audi fortsetzen. Hierzu präsentierte die deutsche Edelautomarke einen selbstfahrenden Wagen, welcher in Zusammenarbeit mit dem Partner Nvidia entwickelt werden soll. Das intelligente Fahrzeug soll ab dem Jahre 2020 den Automarkt aufwühlen.

Das vorgestellte Konzeptauto ist mit einer Frontkamera (2 Megapixel Auflösungsstärke) ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit einer von Nvidia entwickelten Recheneinheit des Typs Nvidia Drive PX 2 ein autonomes Fahren ermöglichen soll. Weiterhin werden neuronale Netze eingesetzt, welche das selbstständige Fahren sowie die extrem wichtige dynamische Verkehrserkennung unterstützen dürften.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

