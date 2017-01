Nvidia arbeitet am mobilen SUPERCOMPUTER!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

das Geschäft rund um autonome Fahrzeuge entwickelt sich für Nvidia weiterhin blendend. Neben Mercedes und Tesla setzt seit neuestem auch Audi auf die Chips der Amerikaner für die eigenen Fahrzeuge. In Zukunft plant Nvidia sogar, künstliche Intelligenz in Autos zu bringen. Eigentlich wird dafür die Rechenleistung eines Supercomputers benötigt, genau das will Nvidia in Zusammenarbeit mit dem Zulieferer ZF aber realisieren. Die Technik soll Fahrzeuge sehen, denken und handeln lassen und dank Deep-Learning ständig selbständig dazulernen.

ZF setzt bei seinen Lösungen vor allem auf Nvidias Plattform PX 2 für künstliche Intelligenz, die unter anderem auch von Tesla gerne und häufig genutzt wird. Schon jetzt kann Nvidia mit dem Bereich der autonomen Fahrzeuge mehr als 100 Millionen USD pro Quartal umsetzen, dieser Betrag könnte sich in Zukunft noch vervielfachen, sobald die Technik für den Massenmarkt bereit ist. Nvidia tut gut daran, sich schon jetzt Marktanteile zu sichern. Langfristig wäre es nicht einmal undenkbar, dass Nvidia sein bisheriges Kerngeschäft, das Geschäft mit Grafikprozessoren, damit überholt. Doch noch ist bis dahin einiges zu tun und es kann natürlich immer auch noch etwas schiefgehen.

