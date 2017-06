Nvidia: Die alternative und sichere Investition in den Bitcoin-Trend?

Lieber Leser,

wie ich derzeit zu der Blasenbildung im Bitcoin oder anderen Kryptowährungen stehe, sollten Sie, wenn Sie meine Beiträge regelmäßig lesen, bereits wissen. Ich kann den Hype um diese sogenannten „Währungen“ durchaus verstehen, gehe jedoch davon aus, dass sie den Status einer echten akzeptierten Währung kaum erreichen werden können.

Daher wird sich deren Nutzen, solange sie nicht von der Regierung akzeptiert und reguliert werden, lediglich auf die Spekulation oder verdeckte Transaktionen begrenzen. Das ist auch aktuell der Fall. Ich will hier aber nicht auf die Details um den Bitcoin oder Ethereum eingehen, denn hier geht es um Nvidia. Denn akzeptierte Währung hin oder her: Der real existierende Trend heizt derzeit die Nachfrage nach Grafikkarten an. Diese werden speziell für das Mining benötigt und die Anforderungen werden immer größer. Nvidia hat daher kürzlich bekannt gegeben, eine Sonderedition der GTS 1060 herauszubringen.

Neue Grafikkarte soll kommen

Diese GPU wird günstiger sein als die normalen auf Video-Games ausgerichteten. Der Umsatz wird aufgrunddessen wohl oder übel von dem aktuellen Trend in den Kursen von Kryptowährungen abhängen. Sollte sich früher oder später herausstellen, dass Kryptowährungen nur einen begrenzten Nutzen haben und dieser Nutzen aktuell nicht benötigt wird, dürfte die Nachfrage nach diesem Produkt wieder nachlassen.

Aber hey, wen interessiert schon, ob die Blase im Bitcoin irgendwann mal platzt, wenn die Nachricht die Nvidia-Aktie heute auf ein neues Allzeithoch hieven kann? So gesehen wäre eine Investition in die Nvidia-Aktie wahrscheinlich sogar eine sichere Investition in den Bitcoin-Trend. Denn wenn die Blase platzt, wird es die Nvidia-Aktie wohl kaum stark betreffen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.