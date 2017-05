Nvidia: Wo kann Apple Nvidia gefährlich werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

vor einigen Tagen haben wir darüber berichtet, dass Apple die Entwicklung von eigenen Grafikprozessoren angestoßen hat. Fertig werden sollen die Prozessoren in zwei Jahren. Viele Anleger haben sich gefragt, ob es Nvidia, dem Markführer für GPUs, dann an den Kragen geht. Wir haben jedoch auch festgestellt, dass das mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein wird. Der Grund ist, dass Apple die Prozessoren für den Eigengebrauch nutzen wird und zwar vordergründig für mobile Geräte. Nvidia führt den Markt für PC-Prozessoren. Hauptkonkurrent ist AMD, dessen Prozessoren unter anderem in Apple`s MacBook stecken. Heute schauen wir die anderen Segmente an, in denen Apple Nvidia womöglich gefährlich werden könnte.

Data Center Segement mit starkem Umsatzzuwachs

Nvidia führt die Segmente Gaming, Data Center, Automotive sowie professional Visualization. Die letzten Umsätze verzeichneten vor allem im Segment Data Center starke Zuwächse. Damit ist Nvidia sowohl im Gaming als auch im Data Center Segment nach den Marktanteilen vor AMD und Intel führend. Dass Apple jedoch in den Bereichen Data Center sowie professional Visualisation eigene Grafikprozessoren entwickeln wird, halten viele Marktbeobachter ebenfalls für unwahrscheinlich.

Automotive könnte der nächste Schritt sein

Wie jedoch aus Gerüchten bekannt ist, tüftelt Apple an einer Eigenentwicklung eines selbstfahrenden Fahrzeugs mit dem Projektnamen Titan. Sollte Apple hier früher als erwartet ein Fahrzeug auf den Markt bringen, das mit Eigenentwicklungen im Prozessorbereich aufwartet, könnte sich Nvidia im Segment Automotive durchaus größerer Konkurrenz entgegensehen. Das Segment ist das per letztes Quartal einzige gewesen, das Umsatzrückgänge verzeichnete.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.