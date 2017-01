Nvidia: Wird am 5. Januar die Bombe platzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Technikfans und Computerjünger aller Welt erwarten gespannt den Beginn der großen Fachmesse für Unterhaltungselektronik in Las Vegas. Zwischen dem 5. und 8. Januar findet dort die Consumer Electronics Show (kurz: CES) statt. Jene Veranstaltung bietet namhaften Herstellern aus der Tech-Branche die Möglichkeit ihre brandneuen Produkte oder Forschungsgebiete der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Da die Messe stets zu Beginn des Jahres stattfindet, gilt sie als Anhaltspunkt in welche Richtung sich die Branche im laufenden Jahr entwickeln wird.

Auch der große Grafikchiphersteller Nvidia wird selbstredend auf der Exposition vertreten sein. Gerüchte, die vom Unternehmen gefüttert und von Branchenexperten gestreut wurden, deuten darauf hin, dass Nvidia etwas Maßgebliches vorbereitet hat. Die Kalifornier verstehen sich im Umgang mit der heute so wichtigen Hype-Generierung und haben prompt einen Countdown eingerichtet, der die restliche Zeit bis zum Event anzeigt und somit die Fans vor eine harte spekulationsreiche Warteperiode stellt.

Kundenbindung ist das A und O

Vermutet wird die Vorstellung der heiß ersehnten Power-Grafikkarte Geforce GTX 1080 Ti. Nvidia hat bislang nur wenige Informationen über den anstehenden Grafikchip durchsickern lassen. Für langjährige Nvidia-Nutzer dürfte aber die zweite im Raum stehende Vermutung noch interessanter sein. Das Gerücht besagt, dass der Konzern ein Kundenbindungsprogramm mit dem Namen „Geforce Club Elite“ starten wolle. Dieses könnte loyalen Nutzern den Vortritt bei neuen Produkten sowie diverse Preisvorteile bescheren. Ob sich das lohnen wird, bleibt zunächst noch offen – am 5. Januar wissen wir mehr.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

