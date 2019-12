Nvidia: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Nvidia-Kurs wird am 02.12.2019, 01:00 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 216.74 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Halbleiter".

Unsere Analysten haben Nvidia nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 26,63 ist die Aktie von Nvidia auf Basis der heutigen Notierungen 43 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" (46,58) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Nvidia-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 25 Buy, 10 Hold, 2 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 11 Buy, 5 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 211,97 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -2,2 Prozent erzielen, da sie derzeit 216,74 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Nvidia konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte dagegen eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Nvidia auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.