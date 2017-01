Nvidia: Was ist denn da los?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

die Aktie des Technologiekonzerns Nvidia war einer der absoluten Top-Performer des vergangenen Jahres und hat sich damit auch hierzulande in den Vordergrund gedrängt. Von Anfang Januar bis Ende Dezember kannte das Papier im Prinzip nur eine Richtung –und zwar nach oben. Dabei wurden Tag für Tag neue Rekordkurse realisiert. Bis zum Jahreshöhepunkt (zugleich Allzeithoch) am 27. Dezember verteuerte sich die Aktie um sage und schreibe 250 Prozent. Wohl dem, der die Aktie zu Beginn des vergangenen Jahres in sein Depot gelegt hatte. Einige dieser Personen haben zur Jahreswende verständlicherweise ihre Gewinne mitgenommen, entsprechend korrigierte der Anteilsschein zwischen den Jahren etwas nach unten.

Neuer Fokus als Erfolgsgeheimnis?

Ursprünglich war der US-Konzern ein Spezialist auf dem Gebiet Grafikkarten für PCs und Spielekonsolen. Doch mittlerweile hat sich der Schwerpunkt verschoben, das Unternehmen fokussiert sich mehr und mehr auf wachstumsstarke Geschäftsfelder wie autonomes Fahren und die Digitalisierung von Autos. Dementsprechend sind die Umsätze im PC-Segment stark rückläufig, seit 2013 reduzierten sich die Einnahmen von einst 2,03 Mrd. Dollar auf nunmehr 783 Mio. Dollar. Neben dem Autosegment spielen auch die Bereiche Gaming und Rechenzentren eine große Rolle. Im dritten Quartal konnte das im kalifornischen Santa Clara beheimatete Unternehmen seinen Umsatz um 54 Prozent steigern. Unter dem Strich verdiente Nvidia mit rund 542 Mio. Dollar mehr als doppelt so viel wie vor Jahresfrist (246 Mio. Dollar).

