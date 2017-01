Nvidia: Steht die Zukunft kurz bevor?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

autonome Fahrzeuge sind auch auf der Fachmesse CES in Las Vegas ein wichtiges Thema, wo sich viele Größen der Tech-Branche jedes Jahr treffen, um Neuheiten und aktuelle Entwicklungen zu präsentieren. Bisher gilt die Technik für selbstfahrende Autos noch als Zukunftsmusik, niemand weiß genau, wann diese in nennenswertem Ausmaß auf den Straßen anzutreffen sein werden. Doch Nvidia weiß es anscheinend schon besser und verspricht vollmundig autonome Fahrzeuge schon für das Jahr 2020. Das ist gleichzeitig auch eine klare Ansage, die langfristige Partnerschaft mit Audi in diesem Bereich fortsetzen zu wollen.

Hat Nvidia das Kerngeschäft vergessen?

Ob die Pläne tatsächlich umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. In jedem Fall gibt sich Nvidia kämpferisch und die nötige Technologie ist ohnehin vorhanden. Eine Partnerschaft mit dem Kartendienst Here soll jetzt dafür sorgen, dass auch die benötigten Daten stets verfügbar sind. Weniger zu hören gab es hingegen in Nvidia Kerngeschäft, den Grafikchips für Spieler. Außer bereits bekannten Chips in neuem Format für Notebooks gab es in diesem Bereich nichts Neues zu sehen. Das bedeutet aber nicht, dass Nvidia das Interesse an diesem Markt verliert, viel mehr gibt es einfach keinen Grund, schon wieder nachzulegen. Die Konkurrenz bei AMD kann momentan schlicht nicht mithalten.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

