Nvidia: Sell on good news?

die Aktie des populären GPU-Herstellers Nvidia brach nachbörslich im Anschluss an die Veröffentlichung der Q2 Ergebnisse um 7 % ein. Dabei hatte man die Analysteneinschätzungen sowohl bei den Gewinnen als auch bei den Umsätzen deutlich übertreffen können.

Nvidia verzeichnete einen Anstieg bei den Umsätzen gegenüber dem Vorjahr von +56 % auf 2,23 Mrd. US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie stieg um +124 % auf 0,92 US-Dolla (Non-Gaap 1,01 US-Dollar). Für den Umsatz hatten Analysten im Mittel 1,96 Mrd. US-Dollar erwartet, für den Gewinn je Aktie 0,70 US-Dollar. Gleichzeitig hatte das Unternehmen die Prognose für das dritte Quartal angehoben. Der Umsatz soll demnach bei 2,35 Mrd. US-Dollar liegen, was einen Anstieg von 17 % gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Analysten gingen zuvor von 2,13 Mrd. US-Dollar bei den Prognosen aus.

Kurzfristig könnten Marktanteile verloren gehen

Besonders die Segmente Gaming sowie OEM trugen zu dem starken Umsatzanstieg bei. Möglicherweise enttäuscht das Datacenter-Segment die Anleger ein wenig. Hier wurde kein Wachstum gegenüber dem Vorquartal verzeichnet. Der Grund dafür lag laut einigen Analysten in dem geringeren Absatz der neuen Volta GPU Generation, da Auslieferungen während der Holiday-Season verspätet stattgefunden haben. Wie aus den Aussagen des CEO Jen-Hsun Huang in der Conference Call hervorging, wird es während der Holiday-Season keinen besonderen Fokus auf die Volta GPU mehr geben. Anleger ziehen daraus möglicherweise den Schluss, dass Marktanteile verloren gehen könnten. In Anbetracht der ohnehin schon angespannten Lage an den Aktienmärkten setzte damit ein Abverkauf der Nvidia-Aktie ein, getreu dem Börsenmotto: „Sell on good news“.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.