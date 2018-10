Nvidia – ein Schaufelverkäufer mit Quasi-Monopol

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Es gibt fantastische Unternehmen, die alles haben was ein Value-Anleger liebt: Überragende Marktstellung durch überlegene Technologie, hohe Gewinnmargen und ein gutes verantwortungsvolles Management. Das Einzige, was oft fehlt, vor allem wenn die Vorzüge so offensichtlich sind, ist ein günstiger Preis. So ist es auch beim Grafikchip-Hersteller Nvidia. Deshalb versetzen uns Rückschläge bei Technologiewerten, wie wir sie zuletzt gesehen haben, nicht in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Stefan Riße.