Nvidia: Nur ein Hype oder…?

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Kommentar von David Iusow-Klassen

Liebe Leser,

in diesem Jahr hat die Nvidia-Aktie einen Wertgewinn von mehr als 50 % verzeichnet. Im vergangenen Jahr stand ein Zugewinn im Kurs von über 300 % zu Buche. Es fragen sich daher auch viele Anleger, ob wir es hier womöglich mit einem Hype zu tun haben, der von temporärer Natur ist? Dass ich es persönlich für unwahrscheinlich halte, habe ich bereits im Rahmen mehrerer Artikel dargelegt. Der Grund dafür ist simpel.

Klarer Wettbewerbsvorteil

Nvidia hat aus meiner Sicht einen klaren Wettbewerbsvorteil, was Know-How angeht und zwar in den derzeit wichtigsten Segmenten Gaming und Data Center. Sofern sich also Intel nicht entscheidend in das Segment GPUs vorwagt, besteht für Nvidia kaum Konkurrenzdruck. Durch AMD ist Nvidia derzeit aus meiner Sicht kaum angreifbar. Und ja, auch unter Berücksichtigung der aktuell starken Nachfrage nach GPUs für das Mining von Kryptowährungen. AMDs GPUs waren in diesem Zusammenhang mehr gefragt, wie es seitens einiger Analysten hieß. AMDs Eintritt in den High-End Markt in diesem Jahr könnte zwar durchaus früher oder später zum Problem werden. Doch wie gesagt, hier könnte Nvidias Know-How, auch bei der Vermarktung, voll zum Tragen kommen.

Data-Center sollte weiter Zuwachsraten verzeichnen

Besonders die starken Zuwachsraten im Segment Data-Center waren für die starken Zugewinne im vergangenen Jahr verantwortlich. Zusammen mit dem Segment Gaming trugen die beiden Segmente 72 % zu den gesamten Umsätzen im letzten Quartal bei. Und der Trend sollte sich weiter fortsetzen, denn die Nachfrage nach leistungsfähigen Server GPUs wird sicherlich nur dann abklingen, wenn entweder der Gesamtmarkt, also das Wirtschaftswachstum, zu taumeln beginnt oder der Konkurrenzdruck zunimmt. Und beides sehe ich aktuell zumindest noch nicht. Im Falle von Nvidia scheint es also nicht mehr einfach nur um Erwartungen zu gehen. Nvidia schaffte es auch, fundamental zu liefern. Das ist der hauptsächliche Faktor, der der Aktie weiteres Potential zuspricht.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.