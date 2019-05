Nvidia: Noch immer schwach unterwegs, aber es gibt Hoffnung

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Der Grafikchipspezialist Nvidia (WKN: 918422) hat kürzlich seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Diese fielen auf den ersten Blick erneut etwas enttäuschend aus. Trotzdem geriet die Aktie nicht wirklich unter Abgabedruck. Denn die Probleme, mit denen Nvidia zu kämpfen hatte und hat, sind inzwischen allgemein bekannt, es zeichnen sich jedoch endlich Lösungen ab. Dies könnte letztlich sogar genügen, um die Aktie langsam wieder anspringen zu lassen.

Denn die Geschäfte von Nvidia boomten insbesondere im Jahr 2017, was natürlich in erster Linie auf den damaligen Hype um Kryptowährungen – wie den Bitcoin – zurückzuführen war. Schließlich benötigten die Krypto-Miner Grafikchips/Grafikkarten, um ihr Business zu betreiben. Noch besser für das Krypto-Mining geeignet als die Grafikchips und Grafikkarten aus dem Hause Nvidia, waren jedoch, wenngleich eher zufällig, die Produkte des größten Konkurrenten AMD.

Allerdings sah und sieht das Management von AMD, anders als das Management von Nvidia, keine große Zukunft für die Kryptowährungen. Darum nahm man den damaligen Hype gerne mit, möchte diesen Markt jedoch – ganz anders als Nvidia – nicht weiter adressieren. Kurzfristig war das eine durchaus gute Entscheidung von AMD, die dem Unternehmen mittel- bis langfristig noch auf die Füße fallen könnte. Genau darin liegt nun nämlich die große Chance für Nvidia.

Kryptowährungen schossen zuletzt regelrecht durch die Decke!

Damit wir uns jedoch nicht falsch verstehen. Nvidia ist nicht nur von der Entwicklung der Kryptowährungsmärkte abhängig. Vielmehr werden die Grafikchips und Grafikkarten auch im Bereich der Videospiele sowie zukünftig beim autonomen Fahren zum Einsatz kommen. Aber kurzfristig haben eben auch die Kryptowährungsmärkte einen durchaus signifikanten Einfluss auf die Geschäfts- und damit eben auch die Kursentwicklung der Aktie.





In den letzten Tagen schossen Bitcoin und Co. – zum Glück noch weitestgehend unbemerkt von der breiten Öffentlichkeit – wieder einmal durch die Decke. Insofern könnte Nvidia noch im laufenden Jahr 2019, spätestens allerdings 2020, wieder gute Geschäfte in diesem Sektor machen. Dabei sollten, da man ja quasi konkurrenzlos ist, auch hohe Margen realisierbar sein. Daher glaube ich, dass Unternehmen und Aktie das Schlimmste überstanden haben dürften.

Folglich sind ab sofort Kursrücksetzer sehr gute Einstiegs- respektive Nachkaufgelegenheiten. Optimalerweise sollte man die Aktie unterhalb von 150,00 US-Dollar einsammeln. Anschließend braucht man ein wenig Geduld. Denn ein größeres charttechnisches Kaufsignal kann der Titel erst mit einem Kurssprung über die Marke von 175,00 US-Dollar generieren. Sobald dies aber gelingt, winkt eine schnelle Kursrally bis auf 210,00 US-Dollar.